Los RBD no le hablan a Dulce María por negarse al reencuentro

Recientemente la cantante Dulce María reveló que sus ex compañeros de RBD le dejaron de hablar cuando esta rechazó presentarse con ellos en su concierto virtual del pasado mes de diciembre, pues ella estaba a punto de dar a luz a su bebé, sin embargo, ella no se arrepiente de su decisión.

"La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de 10 minutos y ya nadie me contestó", confesó.

Dulce se sinceró contó que esperaba un mensaje de apoyo por parte de sus amigos, sin embargo, esto no sucedió, sino que más bien, ya nadie le contestó: "yo también esperaba como mucho pues este apoyo y esta empatía después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí, que era mi embarazo, entonces ya de ahí la verdad es que no he sabido, no he podido hablar así como con esta cercanía", dijo.

En la misma entrevista, la cantante quien se encuentra promocionando su nuevo tema, fue cuestionada sobre si se arrepiente de haber dicho que "no" al reencuentro y dijo, "No (se arrepiente), definitivamente no".

Recordemos que el esperadísimo concierto virtual del legendario grupo RBD de diciembre pasado tuvo ausentes a Dulce María quién se estrenó como madre a principios de ese mes, y Poncho Herrera, quien manifestó no estar interesado en la música y está enfocado en la actuación.

A propósito de la promoción de su nueva canción: "Nunca", Dulce habló del regreso de RBD y la relación con sus ex compañeros

"El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia", dijo en De Primera Mano.

Y continuó explicando sus motivos, "y menos cuando... justo era mi miedo y todo lo que yo defendí y que me costó mucho trabajo decir que ´no´ por mi embarazo, por la pandemia y ves que Annie se contagió y contagió a su familia y gracias a Dios están bien, pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme. Justo por eso yo no quería (asistir)".

Recordemos que hace unas semanas, Maite Perroni desmintió a Dulce María y dijo que sus motivos reales nunca tuvieron que ver con su embarazo y generó de nuevo una polémica sobre el tema, aunque Dulce hasta la fecha argumenta que su motivo más grande para decir que ´no´ fue por su embarazo y su miedo a contagiarse a tan solo unos días de dar a luz, aunque tampoco se ha pronunciado sobre las palabras de su excompañera.

Por último, Dulce María también explicó nuevamente que pese a que los temas de RBD ya se pueden encontrar en plataformas de streaming, no necesariamente eso significa una buena remuneración para ellos como intérpretes, "Realmente de eso nos toca muy poco a todos porque esos son los dueños otras personas, nosotros no tenemos realmente hay mucha ganancia", finalizó.

(Azucena Uribe)