Los regalos de Navidad más costosos y excéntricos de los famosos

Tal parece que la fama viene de la mano de la excentricidad y qué mejor fecha para ser extravagante que la Navidad, al menos eso es lo que piensan estos famosos que no escatimaron en cumplir los más extraños deseos de sus seres queridos y al más puro estilo de Santa Claus, llenaron el árbol con costosos regalos.

EL CLAN KARDASHIAN

Empecemos con las integrantes del clan Kardashian, estas hermosas mujeres son excéntricas por naturaleza y todo a su alrededor grita ostentosidad.

Kylie Jenner, tiene una costosísima colección de autos de lujo, todos regalos de Navidad y cumpleaños. Uno de ellos es un extravagante Rolls Royce con su nombre y brillos en el techo. Su hermana Kim Kardashian ha recibido autos, joyas, carteras, vestidos y hasta acciones en la bolsa. Su madre, Kris Jenner, no se queda atrás, pues la Navidad pasada recibió un extravagante maletín de la exclusiva marca Goyard.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

En la Navidad del 2017, el rapero Kanye West le obsequió a su esposa, Kim Kardashian, una caja con pequeños regalos en su interior. Como se pudo ver en las historias de Instagram de la modelo, dentro de la caja había un peluche de Mickey, unos audífonos de Apple, una tarjeta regalo de Amazon y medias de Adidas. "Al ver esos regalos yo pensé: ´Eres muy amable, gracias´. Pero después abrí la siguiente caja y me encontré con acciones de Amazon y de donde compró las tarjetas regalos: de Netflix, Apple, de Adidas y de Disney", contó la empresaria en ese momento. "Es el mejor marido de mundo", agregó en una de las historias.

ANGELINA JOLIE Y BRAD PITT

Y es que la imaginación no tiene límites cuando las cuentas bancarias son abultadas y puedes echar la casa por la ventana para sorprender a tu pareja en ocasiones especiales, tal es el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt, antes de su separación y la disputa por sus hijos, la ex pareja que era la envidia de Hollywood, se llegó a regalar una cascada.

Cuando eran esposos, en la Navidad del 2012, Jolie decidió regalarle a Brad un terreno en California que contaba con una cascada. Según The New York Post, el actor se enamoró del lugar en 2006 y, desde entonces, la pareja tenía en mente que ese era el lugar donde querían vivir, un paraje de ensueño que compró la actriz por una cifra más que millonaria. Aunque la idea era que Brad diseñara la casa, el proyecto nunca llegó a concretarse. ¿Quién se quedaría con el terreno tras el divorcio?

NICK JONAS Y PRIYANKA CHOPRA

En el 2019, Jonas le regaló a su esposa, Priyanka Chopra, nada más y nada menos que una ostentosa moto de nieve. Esta adquisición fue un Ski-Doo cuyo costo ronda en los 12,000 dólares. "¡Santa llegó con mi batimóvil! ¡Aaaah! ¡Mi esposo me conoce tan bien! Gracias bebe. ¡Te amo!", expresó Priyanka al momento de compartir su regalo en redes sociales.

DAVID Y VICTORIA BECKHAM

Otra de las celebridades que no escatimó en gastos para ofrecer un gran regalo a su esposa, fue el ex futbolista David Beckham, quien le compró a Victoria Beckham un bolso Hermès Birkin de 33,000 dólares para Navidad hace ya algunos años. Aunque claro, este no ha sido el único bolso costoso que David ha obsequiado a Victoria, pues, en el 2017, David le compró a su esposa uno de los bolsos más caros del mundo: Un Nilo Himalayan Hermès Birkin de 100,000 dólares.

JOHN LEGEND Y CHRISSY TEIGEN

En el 2015, John Legend le regaló a su esposa, Chrissy Teigen, un queso parmesano gigante por Navidad. Aparentemente, este fue el sueño de toda la vida de ella y John fue quien lo hizo realidad. Esta peculiar bola de queso gigante costó nada más y nada menos que 3,000 dólares.

JUDE LAW Y SIENNA MILLER

Cuando era novio de Sienna Miller, el actor Jude Law le regaló en una Navidad un lujoso y costoso piano de cola, restaurado para su mansión en Londres, y escondió dentro de él un anillo de zafiros y diamantes. Lastimosamente la relación se terminó poco tiempo después: en el 2005 se descubrió la infidelidad de Law con la niñera de los hijos que tuvo con la modelo Safie Frost, su primera esposa.

THALÍA Y TOMMY MOTOLA

En 2016, Tommy Motola se voló la barda con el sorprendente regalo de Navidad que le dió a su famosa esposa Thalía. Un bolso exclusivo de la emblemática Marilyn Monroe que contenía un lipstick, un peine personal y una polvera.

La cantante ha demostrado en repetidas ocasiones ser una fiel seguidora de Marylin, por lo que su esposo decidió consentirla con un regalito perteneciente a la legendaria actriz.

LADY GAGA

Lady Gaga cumplió el sueño de cualquier niña al recibir un poni en la Navidad del 2015. La compañía discográfica Interscope Records le obsequió el animal, que fue bautizado como White Angel (Ángel Blanco, en español). "Hoy me dejaron en la puerta de mi casa un ángel blanco del cielo. Esto me ha hecho recordar los viejos tiempos en la industria discográfica, ¡es una chica muy espiritual! Gracias de todo corazón a John Janick y Steve Berman, y a toda la familia de Interscope. Saldré a dar paseos con ella, la cuidaré y la querré para siempre. ¡Ha sido toda una sorpresa!", escribió Gaga en su cuenta de Instagram. El obsequio hizo que la cantante se reconciliara con la industria musical, luego de tildarla como un "club para chicos en el que el que las mujeres son discriminadas". La famosa afirmó esto en su discurso de agradecimiento al premio a Mujer del Año que le entregó Billabong en el 2015.

KATIE HOLMES

En la Navidad del 2014, la actriz le regaló a Suri, la hija que tuvo con el actor Tom Cruise, una casa de muñecas que contaba con agua y electricidad, la cual está valorada en 18,400 euros. Debajo del árbol, la pequeña Suri también encontró un mini Ipad, un vestido de Ralph Lauren, un abrigo de piel de Chloé y un mini carro Mercedes, según The Sun. La intérprete de Joey Potter en la serie "Dawson's Creek" se gastó en esa fecha cerca de 37,000 euros en regalos navideños para su hija.

BEYONCÉ

Entre las excentricidades también están los regalos emotivos. El año pasado, la cantante Beyoncé envió a sus amigos un colgante de oro y diamantes en forma de peineta y en el que se lee 2020, para recordar el difícil año que pasaron por la pandemia.

JUSTIN BIEBER

El cantante no compró un regalo para sorprender a un ser querido, en 2014 él decidió consentirse con algo "sencillo" para Navidad y comprarse un jet privado. Así casual, mientras un mortal con mucha suerte puede aspirar a comprarse un coche con mucho esfuerzo, Justin puede regalarse un jet privado.

CARDI B Y OFFSET PARA SU HIJA

Cardi B y Offset le regalaron a su hija Kulture un collar de diamantes con personajes de su programa de televisión favorito, "Word Party". Aparentemente, el collar de Eliantte costó alrededor de 100,000 dólares.

DRAKE

No es broma, Drake se auto-regaló un tubo de pole dance con plataforma instalado dentro de su cuarto, además agregó una sola silla de cuero. El cantante acompañó el post con el siguiente mensaje: "Regalo de cumpleaños para mí".

