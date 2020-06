Los Rolling Stones podrían demandar al presidente Donald Trump

Los Rolling Stones le mandaron un contundente mensaje al presidente Donald Trump, después de que utilizará una de sus canciones sin su autorización.

De acuerdo con El Imparcial, Los Rolling Stones le han advertido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no utilice sus canciones en sus mítines políticos.

Los Rolling Stones aseguraron en un comunicado que si Donald Trump continúa utilizando sus canciones se enfrentará a acciones legales, el asunto ya está en manos de su equipo legal.

Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump utiliza canciones de los Stones.

Los Rolling Stones ya está en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, BMI, para que Donald Trump no continúe el uso no autorizado de sus canciones.

El equipo legal de los Stones está trabajando con BMI. BMI ha notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada.

Donald Trump utilizó la canción "You Can't Always Get What You Want" en su último mitin de Tulsa, Oklahoma, pero no es la primera vez que usa una canción de los Rolling Stones, esto ya ocurrió en un mitin en 2016.

(Ann Ventura)