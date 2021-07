Los sueños se cumplen: Jennifer Rojo presenta "No eres tú" junto a Gloria Trevi

Jennifer Rojo, intérprete y compositora, llega desde España a México con "No Eres Tú", una balada urbana a la que le dio un nuevo giro con la colaboración de la cantante mexicana Gloria Trevi, el sencillo de la originaria de Cataluña, se ha posicionado en el gusto del público.

En entrevista con YoSoiTu, Jennifer contó que esta es la segunda vez que visita México, ya que en 2019 vino a presentar su álbum, "Mil Opiniones" que también tuvo buena aceptación.

"¡El país me encanta! Lo veía desde muy pequeña, además los artistas que admiro la mayoría son de aquí. Sueño con estar en el Auditorio; el público y la gente mexicana siempre me tratan muy bien", resaltó con emoción la artista catalana.

También mencionó que estar en México no solo es su sueño, también es el de su madre y hermano, quienes también son cantantes y sus principales influencias en el mundo de la música.

SU COLABORACIÓN CON GLORIA TREVI

Respecto a su colaboración con Gloria Trevi, Jennifer Rojo recordó una anécdota de hace 14 años, de la vez que ella escuchó por primera vez una canción de la mexicana, era el tema "Vestida de Azul" que sonaba en una discoteca y ella desde aquel entonces tuvo el sueño de cantar con ella.

"La primera vez que yo escuché a Gloria Trevi fue en una discoteca, en el lugar todos cantaba a coro... : ´Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran...´" en ese momento dije: qué voz, que fuerza, que artista, quiero algún día poder cantar con ella. Hoy mi sueño ya es realidad".

Tiempo después, el productor Armando Ávila, quien también trabaja con Gloria Trevi, fue el encargado de hacer posible la colaboración del sencillo "No eres Tú".

"Le presenté a Gloria la canción y le encantó el trabajo de Jennifer, su voz, la letra, la música; así que, aceptó participar con ella", contó previamente Ávila.

Jennifer Rojo compartió su emoción por trabajar junto a Gloria: "Se dio la magia, a ella le encanto, sobre todo me gusta de ella que valorara la composición porque son letras propias, son letras mías, y desde el primer momento que me dijeron que sí quería hacer la canción yo lloraba", indicó.

SU ENCUENTRO CON GLORIA

Sobre cómo fue su primer acercamiento con Trevi, Jennifer contó que ella estaba en el estudió y le avisaron que Gloria quería hablar con ella, de inmediato, busco qué ponerse para poder conectarse vía Zoom, quería dar una buena impresión, así que después de buscar en todo su guardarropa agarró un abrigo y comenzó su llamada en medio de emociones y nerviosismo.

"Fue una locura, un sueño cumplido, sobre todo escuchar su voz".

Tiempo después, Jennifer Rojo escuchó el sencillo "No eres tú" y llena de emociones comenzó a llorar al escuchar sus voces juntas.

"Puedo hacer Billboard, puedo hacer giras, pero escuchar mi voz a lado de un ícono que yo admiro. ¡Eso es increíble!".

Jennifer Rojo destacó que México es la cuna de la música y que es un sueño para cualquier artista venir y construir una carrera "y quién diga que no, yo digo que miente mintiendo".

LA INSPIRACIÓN DE SUS LETRAS

Las vivencias de Jennifer, son el pilar de su inspiración para construir las letras de sus canciones, sobre todo el amor: "Transmitir siempre lo que quiero decir, lo que estoy sintiendo de una manera universal, de lo que está sintiendo mi corazón".

Ejempló de ello es "No eres tú", una canción que habla de dar un paso adelante y ser sincero con la otra persona y contigo mismo, "Cuesta a veces. A veces tardamos mucho en tomar decisiones por son muy dolorosas, pero sientes que la otra persona está dando todo y merece una explicación".

Además del amor y sus vivencias personales, Jennifer Rojo también se inspira en el talento de otros artistas como David Bisbal, Mariah Carey, Celine Dion, Luis Fonsi y Luis Miguel.

Para este 2021 Jennifer Rojo tiene planeado continuar su gira promocional por toda Latinoamérica además lanzará dos singles y el álbum completo saldrá a la luz el próximo año.

(Azucena Uribe)