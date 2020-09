Los talentos ocultos de los famosos

Los famosos causan gran admiración y expectación entre sus seguidores, quieren saber todo sobre ellos: qué comen, cómo se divierten, dónde vacacionan, con quién salen; pero la verdad es que eso solo abarca una parte, ya que varias celebridades poseen talentos ocultos. Sí, además de ser grandes histriones, músicos, cantantes o compositores, algunos de esos seres enigmáticos que vemos en la pantalla o sobre los escenarios son polímatas (persona cuyos conocimientos y talentos abarcan distintas disciplinas como el arte, las ciencias y las humanidades) mientras que otros se podría decir que tienen aptitudes o pasatiempos poco convencionales.

La realidad es que muchos famosos llevan vidas comunes como las de cualquier otra persona, hacen cosas convencionales, pero en ellos parece algo extraordinario por el hecho de ser algo desconocido. Claro, también están los más excéntricos, pero si te pones a pensar, en la vida cotidiana casi a diario nos topamos con personajes fuera de lo común, basta con echar una mirada en la oficina, el supermercado, los centros comerciales, nuestro grupo de amigos y hasta en nuestra propia familia.

ESTE ES NUESTRO LISTADO SOBRE LOS FAMOSOS QUE POSEEN TALENTOS OCULTOS:

VIGGO MORTENSEN

Abrimos la lista con el actor Viggo Mortensen, el protagonista de la multiganadora del Oscar "Green Book: una amistad sin fronteras" es políglota, habla cuatro idiomas: francés, español, inglés y danés. Además desde que inició su relación con la española Ariadna Gil también se expresa en catalán.

Mortensen realizó dos licenciaturas, una en Ciencias Políticas y la otra, en Lengua Española por la Universidad de St. Lawrence (Nueva York) y por si fuera poco, también toca el piano y editó el álbum "Time Waits For Everyone", fue capitán del equipo de tenis universitario. Los talentos del actor vienen desde su niñez, escribe cuentos desde los siete años y poesía desde los ocho, su gusto por las letras es tal que fundó y dirige la editorial Perceval Press.

GEENA DAVIS

Virginia Elizabeth Davis, más conocida como Geena Davis, es una actriz, productora, escritora y activista estadunidense, recordada por su papel en la cinta de Tim Burton "Beetlejuice", es una arquera profesional.

En 1999 Davis probó suerte para formar parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Sidney del año 2000. De 300 mujeres, quedó en la posición 24. No entró en el equipo pero sí participó en la Competición Internacional de la fecha de Oro, también celebrada en Sidney. Ella misma suele bromear sobre el asunto.

HUGH LAURIE

Hugh Laurie el protagonista de "Dr House", quien además de interpretar de maravilla al brillante, malhumorado y sarcástico doctor, también toca el piano y la guitarra. De hecho, en varios capítulos de la serie aparece tocando el piano, no, no fue un doble, sí era él quien tocaba.

A los seis años, Laurie aprendió a tocar el piano y a los ocho quedó deslumbrado por el blues, fue justamente como músico que visitó Argentina en dos ocasiones para presentar a su banda con llenó total en el Luna Park.

ANGELINA JOLIE

Angelina Jolie, la famosa ex esposa de Brad Pitt y protagonista de "Maléfica", también es piloto de aviones, la actriz tiene la licencia de piloto privado desde el año 2004, otra de sus excentricidades es su peligroso talento con los cuchillos mariposa con los que hace malabares.

Desde la adolescencia Jolie experimentó una rara fascinación por las armas filosas que la llevó a iniciar una colección. Fue en el programa nocturno de entrevistas de Conan O´Brien donde mostró sus habilidades dejando a todos asombrados.

BOB DYLAN

Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura, es un músico, compositor, cantante y poeta estadunidense que tiene una faceta poco conocida como herrero.

En el año 2013, la Halcyon Gallery de Londres exhibió siete puertas de hierro forjado hechas por el propio Dylan: "He estado alrededor de hierro toda mi vida desde que era un niño. Nací y crecí en un país de mineral de hierro, donde se podía respirar y oler cada día. Las puertas me atraen debido al espacio negativo que permiten. Pueden ser cerradas, pero al mismo tiempo permiten que las estaciones y las brisas entren y fluyan. Pueden encerrar o encerrarte. Y de alguna manera no hay diferencia", aseguró el legendario músico.

SANDRA BULLOCK

La actriz y productora estadunidense Sandra Annette Bullock, mejor conocida como Sandra Bullock, asombró a más de uno en la ceremonia de los Oscar en 2012 al hablar alemán de forma tan fluida, pero la realidad es que la actriz lo trae en la sangre.

Bollock es hija de un oficial estadunidense y de una cantante de ópera alemana, la actriz de "Gravity" pasó varios años de su infancia de tour con su madre en Europa y vivió en Alemania e incluso subió al escenario para algunas presentaciones de ópera alemana. Aunque se muestra un poco tímida hablando alemán en público, Sandra Bullock ha dado varios discursos de aceptación en premiaciones con un alemán fluido.

RYAN GOSLING

El actor, director de cine, escritor y músico canadiense Ryan Gosling es otro que posee varios talentos. Desde chico toca el piano, el bajo y la guitarra, a los 11 años el actor obtuvo sus primeras ganancias bailando y cantando en bodas como un verdadero profesional.

Gosling es un apasionado del jazz, no obstante, tiene una banda de rock, "Dead Man´s Bones". Durante su actuación en "La La Land", es él quien interpreta todos los temas de su personaje. Pero no solo eso, también es un experto carpintero, para su papel en "Diario de una pasión" aprendió los secretos del oficio, lo hizo también que se encargó de construir la mesa de la cocina que aparece en la película en donde tiene sexo con el personaje de Rachel Adams. También es un gran mecánico y puede arreglar, desarmar y volver a montar el motor de un auto sin que le sobren ni falten piezas. ¡Todo un estuche de monerías!

NATALIE PORTMAN

La actriz, productora y directora Natalie Portman, además de haber hecho una interpretación magistral en la cinta del 2010, "El cisne negro", habla seis idiomas: francés, hebreo, inglés, alemán, español y está aprendiendo japonés.

Pero Portman no solo domina varios idiomas, también se graduó en psicología en la Universidad de Harvard en 2003. En esa época fue asistente de investigación en el laboratorio de neuropsicología donde participó investigando el vínculo entre el lóbulo frontal del cerebro y el conocimiento visual en los niños. Sus talentos se extienden al baile, de niña estudió distintos estilos como claqué, teatro musical y jazz lo que le permitió interpretar el 5% brillar de las escenas en "El cisne negro".

ANTHONY HOPKINS

Anthony Hopkins, ganador del Oscar y condecorado con el título de sir, al ser incluido en la lista de honores de Año Nuevo de la reina Isabel II, tiene un talento oculto que involucra al arte.

El actor galés no solía mostrar su talento para la pintura, fue en los últimos años que, incentivado por Stella, su tercera esposa, comenzó a exponer y vender sus obras. Sus lienzos se caracterizan por el uso de enormes cantidades de color y los ojos expresivos porque, según Hopkins, "la cara no es importante, son los ojos la parte más hechizante del alma". El precio de venta promedio de los cuadros del intérprete de "El silencio de los inocentes", ronda los cinco mil dólares.

MARGOT ROBBIE

La modelo, actriz y productora australiana Margot Elise Robbie, conocida en Hollywood como Margot Robbie, tiene una debilidad por el arte en la piel es tatuadora. Durante el rodaje de la película "El escuadrón suicida", Robbie confesó haber tatuado a su compañera de reparto Cara Delevinge, le hizo un pequeño emoji en un dedo del pie.

Margot Robbie reveló en entrevista haber hecho más de 100 tatuajes a lo largo de su vida. Mientras lo contaba, uno de los productores de "El show de Graham Norton" se prestó voluntario para que lo demostrase en directo y terminó con un recuerdo para toda la vida de la actriz.

TAYLOR LAUTNER

La estrella de "Crepúsculo", es un experto en artes marciales, así que las escenas de pela no fueron ningún impedimento para Lautner.

Desde que tenía seis años el actor estudia artes marciales. Con tan solo 8 años Taylor Lautner representó a Estados Unidos en la Asociación Mundial de Karate y ganó tres medallas de oro.

HARRISON FORD

El actor de "Indiana Jones", Harrison Ford, tiene un indudable talento para la actuación, pero no su única pasión. Ford es un piloto certificado que vuela aeronaves de ala alta y helicópteros.

Con su habilidad para volar, Harrison Ford se ha transformado no solo en un héroe de la pantalla sino uno de la vida real ya que en varias ocasiones ha ido en rescate de excursionistas que han quedado varados en las montañas.

(Nayelli Langarica)