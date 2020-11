Lucero conquista al público al cantar junto a su hija por primera vez

Lucero conquistó al público al cantar junto a su hija por primera vez; el pasado sábado, la cantante cumplió uno de sus sueños durante el concierto "Lucero... Pop Live", al compartir el escenario con Lucerito, quien, según las opiniones de sus fans, tiene una voz única.

La artista anunció que para su concierto con el que celebraría 40 años de carrera, cantaría al lado de una persona especial.

El regalo que tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí: es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas; una personita que admiro profundamente.

Ella para mí es la gran sorpresa de esta noche. Quiero presentarla, de una manera muy especial, con esa luz que tiene. A mí llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz. Ella es mi Lucerito, Lucero Mijares, dijo Lucero a modo de presentación.

Lucerito hija salió al escenario y dijo estar nerviosa. Entonces, mamá e hija interpretaron juntas la canción "Gloria a ti", de Rosario Flores y que fue muy comentada en redes; de hecho, Lucero subió un video de su presentación juntas a su Instagram, y ya alcanza las más de 121,394 reproducciones.

Al final de la melodía Lucero contuvo las lágrimas y besó a su hija en la frente y mejilla. "Alguna vez me dijeron, pero no vayas a llorar, ya casi, ya casi, pero me aguanté", comentó.

"Gracias por estar ahí del otro lado, viéndome y acompañándome, no tengo palabras para agradecer su presencia, más que preparando el show que viene, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que todas las canciones los hayan enamorado o los hayan vuelto a enamorar, gracias mi público lindo, simplemente gracias con todo mi corazón, hasta la próxima, así se despidió Lucero de su público.

Cabe señalar que Lucero aclaró que su hija no se ha lanzado como cantante y que tampoco está buscando un lugar en el mundo de la música.

(Imelda Téllez)