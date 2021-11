Lucero revela que siente celos de su hija Lucerito Mijares, ¿por qué? La hija de la llamada "Novia de América" y Emanuel Mijares, ha impactado al público con su talento para cantar; sin embargo, en un video recientemente publicado por su madre en YouTube, comentó que su hija, no había pasado por una institución de canto para prepararse y además no se tenía previsto que se lanzara como cantante.

En el clip Lucero también comentó que le tiene envidia a su hija, pues durante su último concierto vía streaming, Lucerito destacó en su presentación gracias a su enorme talento.

Además confesó que le llegaron muchos mensajes felicitándola por su participación con su hija y que incluso le llegaron a decir que Lucerito cantaba mejor que ella. "Ya hubiera yo querido cantar como tú a esa edad"

Fue uno de los highlights (momentos más destacables) más importantes de esta noche. No lo tenía planeado para que lo fuera", afirmó la intérprete de Hasta que Amanezca.

Le pregunté si ella quería cantar conmigo y ella se animó sin ser una artista profesional, pero lo hizo estupendamente, comentó con orgullo la novia de América.

Yo pienso que ella es una cantante excepcional porque además lo hace con mucho amor, con mucha pasión, con mucha verdad, con mucha transparencia, finalizó Lucero.

En una entrevista para el programa de revista "Suelta la sopa", Lucerito confesó que participar en los conciertos de sus padres ha sido un gran honor y una responsabilidad para ella: "Me siento muy privilegiada, porque a veces no hay oportunidad de cantar con tus padres, este es uno de mis mayores privilegios y me siento la más feliz del mundo", agregó la joven.

Lucerito hizo su debut en el mundo del espectáculo cuando actuó al lado de actores profesionales en la obra "La Jaula de las Locas", obra que aseguro, era su favorita.

A lo largo de su participación, Lucerito lució numerosas transformaciones, las cuales fueron mostradas por ella misma en sus redes sociales, donde adquirió una gran cantidad de fans, quienes hoy le agradecen por su participación en la obra y constantemente esperan el debut de Lucerito como cantante profesional.

Lucerito constantemente es criticada en redes sociales, comparándola con cantantes juveniles actuales como Mía Rubín y Ángela Aguilar, pero estos rumores fueron rápidamente descartados por Mía, quien en una transmisión en vivo, comentó su opinión acerca de la supuesta "rivalidad"

No entiendo cuál es la obsesión de la prensa de ponernos a pelear todo el tiempo. No entiendo la necesidad de ponernos a pelear a las artistas mujeres, no hay necesidad. Es pura buena onda de todas, intentamos apoyarnos. Nos ponen a pelear, dicen que somos rivales cuando no es cierto, no se crean eso de que según estamos peleadas.

Además, no descartó la idea de hacer un dueto con la hija de Lucero y Mijares, pues Mía aseguró que: "Estaría increíble. Me encanta cómo canta, la admiro muchísimo. Tiene una gran voz, me encantaría hacer un dueto con ella. Me parece una persona súper talentosa, es una niña con una vibra súper bonita".

Mientras que los fanáticos de Lucerito esperan al debut de la cantante, en plataformas como Spotify y Apple Music, ya se encuentran disponibles las canciones que ha cantado en compañía de sus padres, incluyendo el tema Se me Olvido Olvidarte, el cual ya rebasó los 1, 575.055 millones de streams en Spotify.

(Imelda Téllez)