Lucero tuvo covid-19 y contagió a su hija

Lucero se infectó de covid-19 y luego contagió a su hija, Lucero Mijares, la noticia se filtró mucho antes de que la propia cantante lo revelara en su canal de YouTube, en la sección "Mucho que contar". La experiencia y cómo vivieron este proceso ambas, se dio a conocer previo a la publicación del video y se sabe que, afortunadamente, las dos ya están bien.

A lo largo del clip Lucero dijo que no comprende cómo pudo contagiarse, ya que siempre fue precavida y al salir seguía todas las indicaciones que da la Secretaria de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el uso de tapabocas y la sana distancia.

Quiero contarles que me contagié de covid-19 y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios. Hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos, expresó.

La cantante narró que después de realizarse la prueba PCR y de que el diagnostico fuera positivo, sintió mucho miedo, temor y comienzo a pensar: "¿Cómo me va a tocar a mí?''.

Entre sus primeros síntomas, Lucero explicó, tuvo un cansancio inusual después de hacer ejercicio. "No lo identifiqué como síntoma de covid-19, pensaba que tal vez estaba más cansada, pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba y no sé cómo se coló. Al salir positivo me sentí muy asustada, no sabes qué puede pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos expertos en el tema.

Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave, abundó la también actriz.

Lucero comentó que afortunadamente no la pasó tan mal mientras esperaba a que pasara la enfermedad: "No sentí problemas de respiración, no tuve problemas con la oxigenación, sí tuve ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad".

También expresó porque decidió guardar silencio hasta ahora: "Por eso no lo quise decir en el momento que me contagié para no preocupar a la gente que me quiere y ser prudente con cómo evolucionaba".

De igual forma Lucero reveló que su hija Lucero Mijares también se enfermó. "Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana", compartió.

Para finalizar la cantante mandó un mensaje en el que pide a todos a seguirse cuidando y no bajar la guardia: "Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso".

(Imelda Téllez)