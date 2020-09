Lucía Méndez cachetea a "Rey Grupero" por robarle un beso

Hoy quiero platicarles una historia triste y feliz. Él es Pedrito Moctezuma y me está invitando a un programa con la diva Lucía Méndez. Lo único que tengo que hacer es pintar y portarme bien. Yo me estaba portando bien, pero me empezaron a molestar. Andaban risa y risa porque me hicieron calzón chino. Yo aguanté vara y hasta bailé. Pero al entregar el cuadro, viene con sorpresa.