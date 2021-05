Lucía Méndez confesó saber que Verónica Castro estaba enamorada de ella

Durante una entrevista en el programa de YouTube "Chisme No like", la actriz Lucía Méndez confesó saber que Verónica Castro estaba "supuestamente" enamorada de ella.

En el programa salió a tema la supuesta rivalidad de Verónica Castro y Lucía Méndez iniciada desde los años 80.

Lucía Méndez habló sobre la entrevista con Frida Sofía

Durante la entrevista en exclusiva a Lucía Méndez dirigida por Elisa Beristain, en primer lugar hablaron sobre su nuevo programa.

Y siguieron hablando sobre la entrevista a Silvia Pinal quien habló sobre el caso de Frida Sofía, sobre esto, Lucía Méndez dijo faltaron detalles.

"Yo siento a Frida muy sincera", señaló Méndez.

Momentos después los conductores y Lucía Méndez hablaron sobre una serie de la vedet "Wanda" y pasaron a los comentarios de los usuarios.

Asimismo, durante la charla tocaron el tema de la declaración de amor de Luis Miguel a Lucía. Con este tema, salió a relucir la competitividad entre "La Méndez" y Verónica Castro, situación que la actriz y cantante no pudo aclarar.

"Yo hago algo, ella tiene que salir a tratar de borrar o a tratar de superar", señaló la interprete de ´Diana Salazar"

¿Verónica Castro estaba enamorada de Lucía Méndez?

Sobre la competitividad de Verónica Castro con Lucía Méndez, Elisa Beristain insinuó que esta se podía deber al supuesto enamoramiento de la conductora.

Y es que Elisa Beristain dijo que Castro siguió los pasos de la entrevistada porque estaba enamorada, rumor que afirmó conocer Lucía Méndez.

"Sí, sí me lo han dicho, pero yo no lo creo para nada. Sí me lo han comentado.", señaló.

De acuerdo con Lucía, ella escuchó este rumor del periodista argentino Maximiliano Luria; sin embargo, ella dijo nunca haberle creído: "Me lo ha dicho mucho y le digo que no, que está mal y está loco".

Asimismo, Lucía Méndez dijo que en ningún momento ella creyó que Verónica Castro estaba enamorada de ella: "No lo creo, definitivamente", finalizó.

(Imelda Téllez)