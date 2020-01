Lucía Méndez habló de la ocasión que fue vinculada con una banda narcosatánica

Tenía tres meses de haber dado luz a mi hijo (Pedro Antonio) y yo no había salido ni a la puerta y de pronto me encuentro con titulares que decían 'Lucía y Yuri satanizadas'. Decían que estábamos 'rayadas', que éramos amantes de un narcosatánico, entonces fuimos a buscar al procurador y lloramos como Magdalenas, un drama de telenovela; le insistimos hasta que nos dio una carta donde decía que no teníamos nada que ver con los narcosatánicos, relató Lucía.