Lucía Méndez revela experiencia paranormal con el espíritu de Magda Rodríguez

Yo le hablaba a Magda para que entrara a esa ráfaga de luz. [...] Me imaginó que Magda no estaba como muy clara. Yo le decía que se elevara, que le iba a ir mucho mejor, fue una cuestión muy impresionante porque empezó a ladrar Aura [la mascota] en mi recámara, fui a ver qué le pasaba y de repente me pongo chinita, ella [Tapia] igual y empieza a sudar, me dice que ahí estaba Magda Rodríguez, afirmó Lucía.