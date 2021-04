Ludwika Paleta estará en los Oscar, conducirá preshow de TNT

Ludwika Paleta estará en los Oscar, la actriz mexicana será una de las invitadas de honor en la transmisión previa de los Premios de la Academia, que se celebrarán este 25 de abril, y que serán transmitidos en América Latina por TNT y TNT series.

Paleta estará presente en el preshow del evento, que se llamará "Punto de Encuentro TNT"y que tendrá a Lety Sahagún, como presentadora, junto a Gerudito, desde los estudios en México y con la participación del conductor Axel Kuschevatzky desde Los Ángeles.

La edición 93 de los premios Oscar, cuya ceremonia será transmitida por TNT (español) y TNT Series (idioma original), a partir de las 19 horas de Ciudad de México, contará con la conducción y comentarios de Ileana Rodríguez, Rafa Sarmiento, Florencia Coianis y Sebastián Pinardi.

La principal favorita de este año es la película Mank, que con 10 nominaciones está bajo los ojos de la crítica, los expertos, la audiencia y los fanáticos. Sus postulaciones incluyen categorías como la de Mejor Película, Mejor Actor (Gary Oldman), Mejor Actriz de Reparto (Amanda Seyfried) y Mejor Dirección (David Fincher). La lista de máximos aspirantes está completada por The Trial of the Chicago 7, Sound of Metal, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah y The Father, que alcanzaron seis menciones previas.

La categoría principal, que elige a la Mejor Película, tiene como contendores a las cintas The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland (ganadora en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards), Promising Young Woman, Sound of Metal y Trial of the Chicago 7.

TNT se ha caracterizado por "tropicalizar" este tipo de eventos internacionales, con al presencia de personajes nacionales, que le den su estilo propio a la entrega y que pongan el sabor mexicano para los fanático de las entregas, que siempre se mantiene atentos a cada uno de los detalles de las estrellas que se presentan en escena.

Anteriormente, la también actriz Yalitza Aparicio fue la invitada en la transmisión previa de los Globos de Oro, donde en compañía de la misma Lety Sahagún, nos llevaron pro el mundo dela moda, el modelaje, la pantalla grande y la historia de las películas nominadas.

(Imelda Téllez)