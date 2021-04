Luis Enrique Guzmán es demandado por violencia contra ex chofer de Silvia Pinal

El ex chofer de Silvia Pinal asegura que fue despedido de forma injustificada y que además, Luis Enrique Guzmán esparció rumores en su contra (FOTO TOMADA DE IG @luisenriquegp)

Se suma un nuevo escándalo a la familia Guzmán-Pinal, Luis Enrique Guzmán es demandado por violencia contra ex chofer de su madre, la primera actriz Silvia Pinal. El ex empleado de "La Pinal" demandará por daño moral, asegura que fue despedido de forma injustificada y que el hijo de la Diva del cine esparció rumores en su contra.

Desde el programa "Chisme No Like" se dio a conocer la noticia. En entrevista con los conductores de la emisión, los abogados del ex chofer de Silvia Pinal explicaron lo que enfrentará Luis Enrique Guzmán.

El chofer de Silvia Pinal, Domingo Juárez, trabajó con la actriz por 25 años. Sin embargo, después de haber sido despedido injustamente y sin dinero por los años que laboró para la familia, rompe el silencio, pero con un respaldo legal.

El afectado aseguró que Luis Enrique Guzmán, padre de Giordana Guzmán, ejecutó severos abusos de su parte, por ello pide indemnización por daño moral, así como una disculpa pública de la familia.

Es una persona grosera, desleal, que ese un ratero que vende notas, fueron las acusaciones. Tiene reparar ese daño porque el señor Domingo no ha podido encontrar un trabajo hasta la fecha. Busca una disculpa y el dinero por reparo de daños, tiene daño psicológico impresionante, comunicaron los abogados del ex empleado (Mónica López y David García).

Los abogados explicaron que Domingo no quiso meter una demanda –en un inicio– por la relación con Silvia Pinal. Sin embargo, cambió de opinión luego de que Luis Enrique se la pasara difamándolo en medios de comunicación, ocasionando que no pueda encontrar trabajo.

Sigue siendo mi jefa, él lo pensó muchísimo, nos decía a veces que ya no. Justamente por eso tuvo mucha indecisión, al final la demanda no es contra de ella, sino con su hijo, externaron los abogados.

Por ello, recalcaron que Luis Enrique tendrá que mostrar pruebas que el ex empleado vendió información de la familia a medios de comunicación, tal como se la pasó vociferando.

El va a tener que demostrar en un juicio, tiene 15 días para dar contestación y para otorgar pruebas. Tiene que demostrar que todo lo que dijo en medios de comunicación es verdad, con documento en mano. En el juez lo valorará y este determinará si tuvo razón o no, agregaron a ´Chisme No Like´.

Y es que Luis Enrique, en el pasado, reveló en "Sale el Sol", que tomó la decisión de despedir al chofer de su mamá, pues según era muy grosero.

"Mis hermanas lo detectaron desde hace años. Me dijeron: 'Este señor está vendiendo las notas, está vendiendo las reuniones sociales, las situaciones internas, los días de las madres'. Todo lo está vendiendo el señor y recibiendo lana.

La manera en la que dice las cosas y toda la información cómo la teje de tal manera como para difamarnos a mí, a mi esposa y hasta mi mamá. Se me hace una bajeza, lo más desleal que puede hacer después de vivir 24 años él y toda su familia de las consideraciones que le tuvo mi mamá".

(Imelda Téllez)