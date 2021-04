"Luis Miguel La Serie", los nuevos personajes y el resumen del estreno

La nueva temporada de la serie abarca dos líneas temporales: la primera, retoma la vida de LuisMi tras la muerte de Luisito Rey, en 1992; la segunda, da un salto hasta 2005, año en el que el cantante realizó la gira México en la piel. Si te perdiste algún detalle o todo el capítulo de Luis Miguel, la serie, no te preocupes aquí te contamos lo que sucedió.

Ayer se estrenó la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie", aquí te tenemos el resumen de los más importante y quienes son los nuevos personajes. ¿Dónde está Marcela Basteri?, una interrogante que por fin se resuelve en la producción que revive la historia Luis Miguel, uno de los máximos exponentes de la música en español.

La nueva temporada de la serie abarca dos líneas temporales: la primera, retoma la vida de Luis Miguel tras la muerte de Luisito Rey, en 1992; la segunda, da un salto hasta 2005, año en el que el cantante realizó la gira México en la piel. Si te perdiste algún detalle o todo el capítulo de Luis Miguel, la serie, no te preocupes aquí te contamos lo que sucedió.

Situada en Madrid en 1992, Luis Miguel vuelve a encontrarse con el hombre del Mossad para descubrir si lo que confesó Tito Gallego es verdad: Marcela Basteri está muerta, pero el cantante se lleva una sorpresa desagradable ya que no pueden entrar al domicilio porque hay una familia viviendo allí, el agente sugiere provocar un incendio o inundar la casa, pero "El Sol" sugiere comprar la casa, a lo que el agente le da dos semanas para hacerlo.

Dando un salto al 2005, en un hospital de la Ciudad de México, Luis se encuentra internado por el accidente que tuvo en el episodio anterior, Mauricio le informa que "fue un cortocircuito", pero el artista le exige llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar quién fue el responsable.

Regresando a 1992, Alex y Luis hablan sobre la situación de Sergio, pero su hermano se muestra más preocupado por el cantante y su estado al enterarse de la confesión de Tito, ya que no come, duerme y solo bebe.

En medio de los problemas y claramente en un mal estado, Micky conoce al nuevo promotor de su carrera, Patricio Robles, que le consigue aparecer en la portada de la revista "Eres". Pero al irse agotando el tiempo, el cantante le suplica a su manager ayuda para conseguir la residencia.

En "el presente" Joe llega con los periodistas a informar que el estado de salud de Luis está perfectamente bien y que el sólo desea regresar a Lima para continuar con su concierto, pero uno de los encargados piensa demandar al cantante por "incumplimiento de contrato".

Por su parte, el intérprete llega a su hogar con Mauricio y comienza a beber inmediatamente, quien se muestra reacio a descansar y a las indicaciones de su compañero, pues se encuentra deprimido por no poder cantar en un año y se refugia en el alcohol para sobrellevar las horas y el molesto sonido que le quedó como consecuencia del accidente, mismo que no le permite dormir.

En el 92, Luis se enoja con Sergio por interrumpirlo en medio de una llamada a EU, pero Alex lo detiene, causando el descontento con su hermano. Al día siguiente, el cantante recibe una llamada del agente, quien se muestra impaciente por no conseguir la forma de sacar a la familia del hogar, pero Luis no quiere causar un accidente o dañar a la familia, pero al final cede y termina la llamada con un "Hagan lo que tiene que hacer".

En casa los problemas con Alejandro continúan, ya que su hermano se preocupa demasiado por encontrar a su madre y por ende, descuida a su familia y su salud. Por otro lado, Patricio escucha unos casetes en su hogar y detiene la cinta para anotar en su libreta el nombre de "Juan Luis Guerra".

En Acapulco durante el 2005, los problemas de Luis Miguel con su oído se hacen más graves, llevándolo a no soportar la música alta. En la siguiente escena, Mauricio recibe una llamada de Luis Mguel, quien desea comenzar a rodar "Navidades", álbum que fue lanzado el 14 de noviembre de 2006.

En el 92, Erika busca a Luis y le reclama por no llamarla ni buscarla, obteniendo como respuesta "Necesito tiempo" por parte del cantante. Ante esto, Erika le confiesa que se irá a Nueva York, pues no mira interés en el intérprete, éste solo la aleja y le dice "no se para que te quedas".

Alex habla con Hugo y le confiesa la situación con su hermano y el agente, a quien acudió para pedirle ayuda. López habla con Luis y le dice estar preocupado por el, diciéndole que nada de lo que haga lo hará feliz, pues confirmar que Luis Rey mató a su mamá no le ayudaría en nada, pues su padre ya está muerto, además le sugiere que Tito podría no tener la razón.

"La única verdad es que tu mamá se fue", dice Hugo, causando el descontento de Luis, quien se retiró molesto, encontrándose con Patricio. Éste le hizo escuchar una canción de Juan Luis Guerra, pero sólo obtuvo una negativa por parte del cantante. Robles intenta convencer a López insistiendo en que el estilo de Juan es "perfecto para Luis Miguel".

De vuelta a la Ciudad de México en 2005, Mauricio y Joe discuten sobre la repentina decisión de Micky por volver al escenario y a grabar muy pronto, ya que su estado de salud no podría ser el indicado.

Sin seguir ninguna indicación y bebiendo alcohol, Luis Miguel comienza a grabar "Noche de paz" pero se mira interrumpido por el sonido de su oído que empeora. Al intentar grabar una vez más el problema se hace más evidente causando la ira del cantante y dejando a Mauricio preocupado, quien al final se lo llevó del lugar.

En el pasado, Hugo habla con "El Sol" y le sugiere que piense reconectar con su hija, con quien no tiene relación, pero el cantante no muestra mucho interés. Ante esto, Hugo le entrega el casete de Juan Luis Guerra, confesando al cantante que esa era la canción perfecta para el disco.

En casa, Luis despierta en medio de la noche y sorprende a Sergio mirando un video de Luisito Rey cantándole a Marcela. El niño le pregunta a su hermano sobre la relación de sus padres a lo que el cantante llora y se levanta a abrazar a su hermano menor.

En su cuarto, el intérprete se comunica con el investigado para confesarle que ya no podía continuar con la búsqueda y terminando el asunto. Éste le informa a Hugo que ya no continuaría con sus negocios, pero le aseguró que nunca perdería la esperanza pero que miraría hacia adelante, por su madre y su memoria, a quien le dedicaría un disco.

El cantante comienza a grabar "Hasta que me olvides", no sin antes decirle a Patricio que la canción era "una joya".

En la escena final, Luis le lleva un regalo a su hija, cuestionando a la madre de la pequeña si la niña lo odiaba, pero ella le confesó que ella quería conocerlo. El cantante llega con la niña, quien lo recibe con un abrazo y deja sorprendido al cantante, terminando de esta forma el capítulo dos.

LOS NUEVOS PERSONAJES EN "LUIS MIGUEL LA SERIE"

En "Luis Miguel, la serie" el músico de nueva cuenta es interpretado por Diego Boneta y junto con él regresan Juanpa Zurita como su hermano Alex Basteri, Camila Sodi como uno de sus intereses amorosos Erika Camil, Pilar Santacruz que dio vida a otra de las mujeres que se han relacionado con el cantante y madre de su hija mayor, Stephanie Salas, el empresario que fue su representante Hugo López e interpreta César Bordón, entre otros.

El nuevo elenco lo integran personajes que seguramente pondrán de nuevo el dedo en la llaga:

MICHELLE SALAS

Macarena Achaga interpretará a la hija mayor del Sol, Michelle Salas, cuya relación con su padre es de los puntos más polémicos de la vida de Luis Miguel pues no fueron cercanos hasta años después. En el caso de Michelle de niña le dará vida Valery Sais.

SERGIO BASTERI

Para el hermano menor de Luismi, Sergio Basteri, será el actor Axel Llunas quien lo interprete, de hecho así como Michelle este personaje ya salió en los avances.

PATRICIO ROBLES

Otro que ya vimos en el tráiler es al actor Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles en su intento por representar al Sol. En este caso se dice que es un personaje creado a partir de varios reales.

Los próximos dos capítulos de "Luis Miguel La Serie" se estrenarán el domingo 25 de abril en punto de las 19:00 Horas (Tiempo México).

(Imelda Téllez)