Luis Miguel reaparece en redes sociales y enamora con su nuevo look

El encargado de renovar la imagen de Luis Miguel fue su estilista Luis Bonomo, "El Sol de México", luce más guapo que nunca con su nuevo look (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Luis Miguel dejó con el ojo cuadrado a sus miles de seguidores, el intérprete de ´La incondicional´ enamoró a sus fans con su nuevo look.

De acuerdo con Infobae, con su característica sonrisa, un look más casual y una cabellera recién arreglada, así apareció Luis Miguel en una fotografía publicada en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Luis Bonomo reveló una fotografía inédita de Luis Miguel con su cambio de imagen, el cantante visitó a su estilista en Florida antes de la pandemia de coronavirus.

En la imagen se puede ver a Luis Miguel con el pelo medio alborotado en una tonalidad castaña, un atuendo casual conformado por una camisa azul desabotonada y un pantalón beige, el cual completó con su bella sonrisa.

El cambio de look de Luis Miguel sorprendió a sus fans, el cantante ya no luce esos kilitos de más, ni un aspecto descuido. Rápidamente, el cambio de look de Luis Miguel se volvió viral, sus fans comenzaron a llenar de halagos a su ídolo, destacaron que su nuevo corte de cabello le quedó muy bien.

Se especula que Luis Miguel esta soltero, al parecer terminó su noviazgo con Mollie Gould, la modelo fue captada muy cariñosa con otro hombre.

(Ann Ventura)