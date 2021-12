Luis Miguel y Alejandra Guzmán están en riego y podrían terminar en la cárcel, de acuerdo con el periodista Mario Maldonado en su columna en El Universal, los cantantes estarían en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según la denuncia, mediados de 2013 , "El Sol" formó una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas para comprar el Sky, un yate de 25 metros de eslora.

La embarcación fue adquirida a nombre de Skyfall Marine Ltd, en la que Luis Miguel es el único accionista y su hermano, Alejandro Gallego Basteri, tiene el cargo de director.

El Sky (un yate Azimut Flybridge) tiene diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora, y mucho lujo. Fue objeto de deseo de los paparazzi durante años por tratarse de una pasarela inacabable de conquistas románticas de Luis Miguel, el escenario de sus fiestas y su refugio durante la pandemia.

A pesar de tener un amplio historial de problemas con la justicia por asuntos financieros, el equipo de Luis Miguel presentó cartas de recomendación que acreditaban que el artista tenía una situación económica holgada, con un saldo en su cuentas de "seis cifras" y dijo que nunca había estado en la cárcel "o en bancarrota".

En 2017, otro yate de Luis Miguel fue embargado por deudas. Ese mismo año, el intérprete fue blanco de tres demandas, por deudas que superaban los 11 millones de dólares. A pesar de que fue detenido por negarse a comparecer, pudo llegar a distintos acuerdos para evitar la cárcel.

El cantante, quien se identificó como residente en Beverly Hills (California), vendió el barco el año pasado en unos tres millones de dólares y disolvió Skyfall Marine Ltd. El País buscó a múltiples colaboradores de Luis Miguel, pero no obtuvo respuesta a las distintas solicitudes de comentarios.

Asimismo, Maldonado afirma que la cantante Alejandra Guzmán adquirió un condominio de lujo a través de una empresa de papel en las Islas Vírgenes Británicas.

"Desde 2014, la artista es la única accionista de Frida Enterprises Corp, una compañía creada allí a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal)", detalla.

De acuerdo con el diario El país , la rockera compró un departamento de lujo en Miami, Florida, a través de una empresa fantasma con sede en las Islas Vírgenes Británicas: Frida Enterprises Corp , que fue creada en 2014 y en la cual, Guzmán figura como única accionista.

La información reveló que dicha empresa se creó "a través del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee ( Alcoga l)". De acuerdo con el rotativo, el departamento tiene un valor superior al millón de dólares y una extensión de 184 metros cuadrados. El inmueble forma parte del condominio L´Excellence , ubicado en la Avenida Collins, "conocida durante décadas como la calle de los millonarios o Millionaires" Row , con la Bahía de Biscayne de un lado y el océano Atlántico del otro".

Los Pandora Papers desvelaron que cuatro años después, en 2018, Alejandra habría abierto otra empresa llamada Frida Enterprises Inc. con la que compró un penthouse en la torre residencial frente al mar Aria on the Bay , en la que hay 53 pisos y con lotes que son ofrecidos entre los 400 mil y los 10 millones de dólares. "La diferencia entre ambas compañías es que, en la de Islas Vírgenes Británicas, Guzmán no aparece en las versiones públicas del registro mercantil y se beneficia de una de las regulaciones fiscales más laxas del mundo", se puede leer en el informe.

En el texto que publicó El País se explicó que el tener una sociedad offshore "no es ilegal", pero en varios casos permite evadir impuestos, así como prácticas tributarias abusivas e, incluso, el lavado de dinero. Por el momento Alejandra Guzmán prefirió no responder a estos señalamientos.

(Imelda Téllez)