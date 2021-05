Luis Miguel y Aracely Arámbula, la historia que le prohibieron a Netflix

Netflix ha expuesto mucho de la vida de Luis Miguel en su serie biográfica: desde su ascenso a la fama, romances y la pérdida de sus padres. Pero mucho de lo que hemos visto no ha sido del agrado de los famosos que han sido retratados en la bioserie, es el caso de Roberto Palazuelos quien dijo que tomaría acciones legales contra el cantante por cómo se le representó en la producción de la plataforma de streaming.

Para la segunda temporada de "Luis Miguel La Serie" muchos esperaban ver el romance que hubo entre "El Sol" y Aracely Arámbula, pero la actriz no dio permiso de que se le representará en la producción de Netflix, por lo que no habrá episodios sobre su historia de amor y desamor.

ANDRÉS GARCÍA MOLESTO CON ROBERTO PALAZUELOS: "SE HA VUELTO PRESUMIDO"

Ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios, expresó Aracely Arámbula en relación a "Luis Miguel La Serie, superproducción de Netflix que Luis Miguel no solo supervisa, sino que también impulsa.

LUIS MIGUEL Y ARACELY ARÁMBULA, EL ROMANCE QUE NO VEREMOS EN LA SERIE DE NETFLIX

El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel comenzó en 2005, la actriz conoció al cantante cuando tenía 30 años y él 35. El mundo la conocía como La Chule y había triunfado en varias telenovelas mexicanas. Paseaban juntos por Venecia, tomando un helado, cuando buena parte del planeta se enteró que Luis Miguel se había vuelto a enamorar.

Se dice que su historia había empezado unas semanas antes ahí donde pasaba todo: el boliche Baby´O, de Acapulco. Luis Miguel la invitó a participar de uno de sus videoclips y si bien ella declinó la invitación porque tenía otros compromisos pre asumidos, sí aceptó ir a un reducto super exclusivo a dónde el cantante podía pasar un buen rato, sin el asedio de la gente, ni la prensa.

Las citas de Luis Miguel y Aracely Arámbula protagonizaban los titulares de la prensa de espectáculos, se les llegó a ver paseando en yates, vacacionando por el mundo y en un sinfín de fiestas. Al año de confirmado el noviazgo, Aracely contó que estaba embarazada. El 1ro de enero de 2007 nació Miguel Gallego Arámbula, primer hijo de la pareja, segundo del cantante que había tenido a Michelle Salas durante sus 20 años.

El romance comenzó a fracturarse con los rumores de las presuntas infidelidades de Luismi, pero el 18 de diciembre de 2008, el nacimiento de Daniel Gallego Arámbula, segundo hijo de la pareja, le dio esperanza a la pareja dorada de México.

EL FINAL DE UNA HISTORIA DE AMOR

En 2009 Luis Miguel y Aracely anunciaron públicamente su separación, pero no dieron mayores detalles. Todo hacía suponer que la cosa no había sido en buenos términos. Bastaron dos años para que Arámbula lo confirmara: la actriz aseguró públicamente que su ex no tenía contacto con sus hijos.

En 2013 Arámbula demandó a Luis Miguel exigiendo la cuota alimentaria de sus hijos. A esa altura, ella estaba en pareja con el actor Sebastián Rulli. ¿Qué dijo el cantante? Optó por el hermetismo, como lo había hecho otras veces y lo haría muchas más. Y más acá en el tiempo, quedó claro que el conflicto nunca se solucionó definitivamente.

Desde finales de 2019 la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos", declaró Guillermo Pous, abogado de Aracely, para la televisión mexicana: La relación que debería existir entre padre e hijo es algo sobre lo que prefiero no hacer ninguna clase de comentario, mencionó sobre el vínculo que el cantante de "La incondicional" parecería no tener con los chicos, que hoy tienen 14 y 12 años.

ANETTE MICHEL DESTAPA LOS MOTIVOS POR LOS QUE SALIÓ DE TV AZTECA

Foto: ¡Hola!

ARACELY ARÁMBULA SACARÁ A LA LUZ SU VERSIÓN DE LA HISTORIA CON LUIS MIGUEL

la actriz nacida en Chihuahua, decidió revelar recientemente que ha iniciado un proyecto en donde cuenta sus memorias y experiencias de vida, incluida su maternidad, pero también su transición al ámbito profesional.

En en dichas memorias expondrá la realidad de su vida, contada desde la primera fuente y no por terceros ajenos a su vida privada.

¿ADIÓS A UN GRANDE? ENCUENTRAN EL PATRICK MILLER CON LETREROS DE "SE RENTA"

Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada Luis Miguel, agregó la actriz.

(Aline Núñez)