Luisito Comunica capta fenómeno paranormal en su casa: "No sé si podré dormir"

Un nuevo video viral del youtuber, Luisito Comunica dio de que hablar, pues al parecer capto lo que parece ser actividad paranormal en uno de sus recientes videos que grabó en su visita a Venezuela.

El pasado miércoles, Luisito Comunica publicó un video, en el cual mostraba y probaba unos novedosos audífonos, se trata de una especie de review de unos auriculares bluetooth que prometen ser resistentes al agua, además de la carga reversible, que cargaría cualquier dispositivo.

Pero mientras que el youtuber comenzaba a dar sus conclusiones sobre el producto, ocurrió algo extraño: sobre el minuto 10:22 en el video, muestra una toma en la que los audífonos están conectados, se ve un duende de jardín de fondo, y se observa que parpadea.

Los comentarios no se hicieron esperar, por lo que Luisito Comunica subió algunas historias en su perfil de Instagram para tocar el tema paranormal.

"Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más", comenzó. "Es claro que el duende cierra el ojo; esa dramatización de la música se hizo después, no era parte del video original, pero que miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche", añadió.

El video del que habló el influencer, y de donde se sacó el misterioso fragmento, fue publicado el pasado 18 de agosto en su canal de YouTube. El tema principal fue conocer las características de los últimos audífonos inalámbricos que compró.

Tras su publicación, internautas detectaron un impresionante hecho que se robó la atención de todos, pues la figura de duende que Luisito Comunica tiene en su casa, parpadeó.

Según el youtuber, fueron muchos seguidores que notaron el impactante suceso, por lo que decidió hablar sobre el tema y pedir consejos.

Cabe mencionar que el misterioso duende de camisa verde y sombrero rojo forma parte de una mesa que Luisito tiene a un costado de su cama. Tanto en el video original como en los fragmentos recuperados por sus seguidores, se puede apreciar el inusual hecho.

Luisito Comunica se mostró muy sorprendido ante el suceso y aseguró que el inusual acto ocurrió de verdad, por lo que quiere encontrar una solución lo antes posible. Para ello, el influencer abrió un espacio para que sus seguidores de Instagram le dejen consejos que le puedan ser de utilidad.

"Si el duende de alguien ha parpadeado de repente, qué debería hacer, a quién debo llamar, qué tipo de especialista debería de ir a mi hogar. Esta vaina es seria", mencionó.

Aunque desde hace algunas semanas se encuentra de viaje por Centroamérica, el influencer apuntó que quiere encontrar una solución para el suceso paranormal que ocurrió en su casa. Incluso, Luisito ya pensó en que podría ser necesario hacer un exorcismo.

Al final de sus historias, el youtuber mexicano aseguró que va estará leyendo todas las sugerencias de sus seguidores de Instagram para descubrir cómo resolver el misterioso problema.

