Luisito Comunica desató polémica por entrevista a Vicente Fox; de esto hablaron

Una vez más el influencer Luisito Comunica genera polémica en redes social por estrenar su último episodio de su serie "En Cortinas" que tuvo como invitado al ex presidente de México, Vicente Fox Quesada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MICHELLE SALAS LANZÁ FUERTE MENSAJE CONTRA "LUIS MIGUEL LA SERIE"









Durante la entrevista el youtuber y Vicente Foz decidieron dejar a un lado "la polaka" y no abordar temas relativos a la próxima jornada electoral que se celebrarán en la República Mexicana el próximo domingo seis de junio.

Cabe señalar que Fox Quesada habló sobre los inicios de su trayectoria política y destacó que su carrera arrancó luego de haber trabajado en una refresquera multinacional, en la que comenzó como repartidor de unidades y logró escalar hasta ocupar el puesto de director general a nivel Latinoamérica.

"Inicié de candidato a diputado federal, aquí en la ciudad de León. Nunca se había ganado una diputación aquí, el PRI siempre arrasaba y arrebataba y resulta que ganamos las tres diputaciones federales aquí en la ciudad de León, fue el inicio de un cambio ", explicó Vicente Fox luego de mencionar que fue apoyado por Manuel Clouthier para incursionar en el mundo de la política.

Asimismo, el ex mandatario habló sobre su trayectoria académica, su estancia en la Universidad Iberoamericana y también relató su paso por la Escuela de Negocios de Harvard.

Vicente Fox Quesada no dudo en criticar el lanzamiento de programas sociales, apoyos económicos y becas con el fin de obtener un voto, en donde explicó que parte de su rutina como Presidente, se despertaba a las 6:00 de la mañana para hacer ejercicio y tener un cuerpo saludable, pues considera que la fortaleza física es uno de los atributos fundamentales para ejercer el cargo.

"Yo veo cuatro niveles en una persona, porque si no aguantas el tren. En eso tengo que aceptar que este cuate la tiene porque está aguantando, según nos platican que, desde las cinco de la mañana, que la junta de seguridad, que luego viene la mañanera, vete tú a saber qué sigue después de la mañanera, si ya nos perdemos ver que se va, se echa sus tacos de cochinita, se echa su siesta, se duerme ahí en Palacio...", apuntó Fox Quesada haciendo referencia al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Una de las partes más reveladoras de la entrevista fue cuando la conversación se enfocó en el incidente protagonizado por el blanquiazul y por el ex Presidente cubano Fidel Castro, que culminó con la popular frase "comes y te vas".

Fox detalló que todo ocurrió en el marco de la Cumbre Extraordinaria de las Américas 2002 en Monterrey, en la que participaron varios mandatarios latinoamericanos, por lo que Jorge Castañeda, excanciller mexicano, sugirió que invitaran a Castro.

No obstante, Fidel no estaba convencido, ya que al evento también asistiría el presidente norteamericano Geoerge W. Bush, pues el cubano estaba "totalmente en contra del imperio". Ante esto, Vicente Fox enfatizó que todo surgió tras una propuesta que le hizo al cubano con el fin de convencerlo de venir a México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERSAR: QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ DICE LA LETRA EN ESPAÑOL DE "YONAGUNI", CANCIÓN DE BAD BUNNY









"Bueno, ¿qué tal si comes y te vas para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush? Vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas. En la tarde ya estás de regreso en Cuba", le dijo Fox a Castro, pero el exmandatario de facción panista aseguró que la frase fue sacada de contexto y "editada a su conveniencia" por el también guerrillero.

(Azucena Uribe)