Luna Bella reveló que su padre la violó de niña y ahora la amenaza de muerte

Muchas cosas vienen en este libro que yo escribí, mi autobiografía, pero otras cosas me las callé, por miedo, por vergüenza, pero hoy, este día es el momento. No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar.