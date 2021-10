Lupe Esparza y Juan de Dios Pantoja dieron positivo a covid-19

Me pregunta qué va a pasar este domingo porque ni yo sé. La neta yo estuve muy malo estos días, bueno estoy, pero el lunes y martes estuve muy malo y aun así ensayé, bailé y trataba de dar lo mejor de mí como pensando que era una gripe solamente, como ´así sí puedo ´ me voy a tomar un café pa´ activarme y eso´. Ayer traía al niño aquí y lo cargué unas horas, pero todo bien, esta madre no me va a tumbar y mira nomás con lo que salió la prueba.