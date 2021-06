Lupillo Rivera revela con qué cubrió tatuaje de Belinda y en redes lo trollean

En redes sociales trollearon a Lupillo Rivera luego de que revelara con qué otro tatuaje había cubierto el rostro de Belinda que llevaba en el brazo. El cantante no había mostrado en su totalidad la sesión de tatuado a la que se sometió el pasado mes de mayo.

Ahora que su brazo está aparentemente sano -y que el intérprete se encuentra en promoción de su nuevo sencillo, decidió lanzar un video en donde compartió el proceso en el que cubrieron la imagen que hace dos años se hizo de la cantante pop en el brazo.

Lupillo Rivera explicó en un video en redes sociales que en gran medida quien lo llevó a tomar esta decisión fue por su pareja, Gissele Soto. Él mismo explicó que fue "para darle lugar a su prometida".

Estoy muy contento de poder haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante, darle el lugar a mi prometida. Por eso tomé esta decisión de hacerlo, yo sé que di mi palabra en algún momento de mi vida, me equivoqué, expresó el cantante.

"El Toro del corrido" fue sumamente criticado porque cuando mostró cómo quedó su brazo, muchos dijeron que fue una elección completamente tonta o hasta "poco pensada"; y es que simplemente decidió ponerse una plasta en color negro como si fuera un cuadro.

Sin embargo, el hombre explicó que se debió a que cuando le preguntó a su hijo cómo cubriría esa imagen, el pequeño tomó un plumón e hizo un rayón en su brazo. Rivera destacó que aunque el tatuador le ofreció hacer una imagen diferente, el cantante optó por seguir el consejo de su hijo.

"El Rey traía un marcador y yo le pregunté ´¿cómo me quitarías el tatuaje?´ y me lo empezó a pintar. Y así como él me lo pintó, así quedó", dijo el cantante.

Esto fue lo que dijeron en redes sobre el tatuaje del cantante

El 12 de mayo Lupillo Rivera se hizo un diseño en el estudio del tatuador Tanke y desde esa fecha no se sabía nada sobre el dibujo que eligió para cubrir a Belinda. Sin embargo, ahora fue posible apreciar cómo luce su brazo y causó revuelo en redes.

"Ah no pero ahora se puso una pizarra negra en el brazo , ojala y Se pueda escribir con tiza allí los mandao´ y los recordatorios de el día para que al menos le saque provecho a lo que se hizo", "Te hubieras hecho una pantera negra", "No creo que haya quedado así, sólo es para causar polémica, a de ser otro diseño", comentaron.

(Imelda Téllez)