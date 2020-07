Lupillo Rivera revive su romance: "Nunca me voy a olvidar de Belinda"

Lupillo Rivera no tiene intenciones de olvidar a Belinda ¿Será que tiene esperanzas de reconquistar a la cantante? (FOTO ESPECIAL)

Hace unos días Lupillo Rivera compartió un video en sus redes sociales de una presunta borrachera, sus fans especularon que el "Toro del corrido" se está refugiando en el alcohol por el mal de amores que le provocó su rompimiento con Belinda.

De acuerdo con La Razón, en el video se ve a Lupillo Rivera se muestra con dificultad para abrir los ojos y con problemas para hablar, pero aclaró que fue solo un video de broma, confesó que bebió un par de copas pero que no se encontraba ebrio.

GUSTAVO ADOLFO INFANTE SE LANZA CONTRA PATI CHAPOY: "SE NOTA EL ARDOR ANTIPROFESIONAL"

Ese día hicimos un concierto virtual. Si se fija la gente es la misma camisa del concierto virtual. Ese día no andábamos pasados de copas, dijo Lupillo al programa "De Primera Mano".

Editaron el video, lo editaron de la manera que quisieron y lo subimos a las redes de esa manera. Pero si lo subo entero ahí se ve que estamos vacilando. Tampoco me queda decir que no andaba ebrio porque siempre ando cantando y pisteando, afirmó el intérprete.

Por otra parte dejó claro que no es verdad que se haya refugiado en el alcohol tras romper con Belinda, lo que sí es verdad es que no tiene intenciones de olvidar a su ex compañera de "La Voz... México".

Nunca me voy a olvidar de Belinda. Eso sí lo digo públicamente; nunca me voy a olvidar de ella y punto, advirtió.

ANGELIQUE BOYER CELEBRA SUS 32 AÑOS CON ATREVIDO Y SENSUAL TOMPLESS

LUPILLO RIVERA Y SU ROMANCE CON BELINDA

La relación de Lupillo y Belinda se dio tras su participación como couches de "La Voz... México" de TV Azteca. A pesar de que la intérprete de "Egoísta" nunca hablo de su romance, el "Toro del corrido" aseguró que hubo más que amistad entre ellos, a tal grado que se tatuó el rostro de Belinda en el brazo.

Además de que fueron sorprendidos en varios momentos románticos, Ricardo Montaner, quien también fue couch de "La Voz", confirmó que había una relación amorosa entre ellos.

(Aline Núñez)