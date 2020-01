Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda, ahora le manda flores a Mónica Noguera

Todo parece indicar que Lupillo Rivera ya olvidó a Belinda, pues ahora le manda flores a la conductora Mónica Noguera, del programa "De primera mano".

De acuerdo con Grupo Fórmula, el cantante conocido como "El Toro del Corrido", confesó durante una emisión del programa en vivo, que él había sido quien le envió un gigantesco ramo de rosas a Noguera.

Gustavo Adolfo Infante, le cuestionó a Lupillo si él era quien le había enviado un "arreglo monumental" de rosas rojas a su compañera.

El viernes aquí había un arreglo monumental, llegó sin tarjeta. Hablé con Mona y le dije mira lo que te acabo de mandar y le puse mi tarjeta, mencionó Infante a modo de broma.

Cuando llega y ve una tarjeta bien cucha se dio cuenta que no era yo. Y el día de ayer en el programa de Adela Micha de manera natural, espontánea coincidimos que tú se las mandaste a Mona esas rosas, ¿es correcto?, lanzó el periodista.

Seguido de esto Mónica Noguera cuestionó a Lupillo y agregó que era todo un caballero: "Lupillo es un caballero, tenemos muchos años de amistad, no me quiso dejar tarjeta porque él quería que estuviera feliz con mis mil 400 flores, ¿por qué no me dejaste tarjeta?".

No le quise dejar tarjeta porque mejor se lo digo a la cara, respondió Rivera.

Sin embargo, aunque Gustavo Adolfo intentó cuestionar a Rivera sobre si tiene algún interés formal con la conductora, el cantante se negó en todo momento a responder dicha pregunta.

El rumor inició luego de la participación de Lupillo Rivera en el programa de YouTube, "La Saga" de Adela Micha donde su hermano Juan Rivera confesó que le había enviado un gran arreglo floral a una conductora, lo cual coincidió con las flores que llegaron al foro "De primera mano".

(Imelda Téllez)