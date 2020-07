Lupita Jones reacciona a la propuesta de prohibir concursos de belleza

He sido testigo y activa promotora de una transformación en estas plataformas en nuestro país. Siempre he dicho que las plataformas como Miss Universo han representado a la mujer de cada época. A lo largo de 68 años, ha evolucionado no una, ni dos veces, muchas veces más para adaptarse a lo que la misma mujer ha ido exigiendo a lo largo de la historia. Pretender tipificar a estas plataformas como Violencia Simbólica me parece completamente errada y sin ningún sustento. ¿Cómo se puede considerar violencia a la mujer el capacitarla, entrenarla, formarla y fortalecerla tanto en lo interior como el exterior? Enseñarle a cultivar su autoestima, confianza en ella misma y seguridad. Proveerle de oportunidades profesionales para que logre destacar en aquello que le apasione. ¿En dónde está la violencia?.