Luto en la música mexicana, muere Queta Jiménez "La Prieta Linda"

La música mexicana está de luto, este martes 21 de septiembre murió la cantante ranchera Queta Jiménez "La Prieta Linda", así lo confirmó la familia de la también actriz de la época de oro del cine mexicano.

Queta Jiménez cumplió 88 años el pasado mes de julio, se desconoce si la famosa hermana de Flor Silvestre padecía alguna enfermedad o complicación de salud, la familia no aclaró las causas de su fallecimiento.

¿QUIÉN FUE QUETA JIMÉNEZ?

Participó en más de 30 películas mexicanas, así como programas musicales de radio y televisión.

Como cantante, grabó más de 50 discos; entre sus éxitos se encuentran ´El quihúbole´, ´Mil cadenas´, ´Al ver´ y ´Adiós amor, adiós mi amor te vas´.





Falleció Enriqueta "Queta" Jiménez, mejor conocida como "La prieta linda". La familia de la cantante y actriz, de la época del cine mexicano, confirmó que "La prieta linda" perdió la vida este martes. Descanse en paz!! ?????? pic.twitter.com/TguZEkiOob — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) September 21, 2021

De acuerdo con las propias palabras de la intérprete, su nombre artístico se lo debe a Antonio Espino ´Clavillazo´, quien le dijo que "no era ni prieta ni linda, pero que así le dirían en adelante".

Su nombre se debe a una canción que a mí me fascinaba y que dice: ´Dime qué me has dado, Prieta Linda, creo que me tienes embrujado'", comentó por su parte el modisto Julio Chávez, quien vistió a Martínez.

(Aline Núñez)