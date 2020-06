Lydia Cacho pide a Bárbara de Regil: "Alimenta el cerebro también"

La periodista mexicana Lydia Cacho se sumó a la ola de críticas a la actriz Bárbara de Regil tras sus recientes comentarios y consejos dedicados a todas las personas que sufren violencia doméstica.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Lydia Cacho utilizó su cuenta de Twitter para lanzarse en contra de Bárbara de Regil.

La también activista de los derechos humanos se lanzó fuerte contra la actriz a quien incluso le pidió que alimentara "el cerebro también, el cuerpo no lo es todo".

"La ignorancia debe tener límites. Están en ese rincón en que una mujer, niña o niño están, en este instante, mirando aterrados a su agresor que se cree su propietario y sería capaz de asesinarles. Bárbara: alimenta el cerebro también, el cuerpo no lo es todo", escribió Cacho junto al polémico video de la actriz.

Fue el día de ayer cuando Bárbara compartió un mensaje por medio de un Instagram Live dedicado a las personas que sufren violencia, en donde aconsejaba que se respirara profundo y se pidiera al agresor que tratara a su víctima de la misma forma que le gustaría que lo trataran.

La ignorancia debe tener límites. Están en ese rincón en que una mujer, niña o niño están, en este instante, mirando aterrados a su agresor que se cree su propietario y sería capaz de asesinarles. Bárbara: alimenta el cerebro también,el cuerpo no lo es todo. https://t.co/qbvx55dIkX — Lydia Cacho (@lydiacachosi) June 2, 2020

"Hay que respirar profundo. Si tú estás en una casa donde vives violencia, gritos, golpes, te pido que a esa persona que te grita, que te golpea, que te humilla, que te insulta... le pidas con todo tu corazón que te trate como le gustaría que lo traten. Te pido, por favor, que te toques el alma y le digas: ´Yo estoy en este mundo, yo estoy en esta tierra para vivir feliz y tranquila. No para vivir con miedo".

BÁRBARA DE REGIL CIERRA TWITTER

La actriz Bárbara de Regil esta mañana tomó la decisión de cerrar si cuenta de Twitter y mando un mensaje para sus seguidores y haters.

De acuerdo a Publimetro, con un simple, "Los amo y me vuelvo a retirar de Twitter", Bárbara de Regil dijo adiós.

Ante la ola de críticas y comentarios fuertes sobre el polémico mensaje que dio hace unos días, la actriz optó por volverse a salir de la red social, ante las ofensas que recibía, sin antes pedir una disculpa a sus seguidores.

Los amo y me vuelvo a retirar de Twitter ???? — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) June 3, 2020

"Igual reitero mi disculpa por haber hablado del tema de violencia, si ven el video completo ENTIENDEN PERFECTO. Y los que me conocen SABEN que si algo soy defensora es de los derechos de la mujer y el no a la violencia de género. Yo, mi hija, mi mamá, etcétera".

Agregó, "pido una disculpa con todo mi corazón si alguien lo mal entendió .mi idea de vida es que aprendamos a vivir en AMOR Igual aquí les dejo LO QUE FALTÓ del video. Que me parece importante".

En otro momento comparó lo que intentó decir con un ejemplo de su infancia.

Deberías de retirarte de todas las redes, harías un bien para todas las personas que te siguen y dejas de decir cosas obsoletas. — BOGRA (@Gabriel04696560) June 3, 2020

"Voy a cerrar el tema con esto, obvio yo sé que cometí un error en cómo dije las cosas, pero voy a poner un ejemplo, cuando yo era chiquita mi mamá me pegaba cañón, la chancla era como lo típico, ya saben (...) Y cuando yo llegué a un punto de paz, de amor, de tranquilidad, de dar el sentimiento que yo quería recibir, mi mamá cambió. Literal mi mamá era de que ' a ver, no sé qué' (gritando) y yo, 'mami, tranquila... te amo' y ella era 'wey, qué le contesto'... a eso me refería".

Barbara este es un claro ejemplo para aprender que es importante documentarse antes de hablar!

La violencia de género no para!! — Brenda Castañeda (@FreakBrenda) June 3, 2020

(Azucena Uribe)