Lyme, la enfermedad que padece Justin Bieber y otras celebridades como Thalía y Avril Lavigne

Justin Bieber confesó a sus fans que durante su retiro musical ha estado luchando contra un peligroso padecimiento sin cura, la enfermedad de Lyme, pero no es el único famoso que se ha sometido a tratamiento para controlarla, Thalía, Avril Lavigne y muchos otros famosos han luchado contra la enfermedad de Lyme.

De acuerdo con Quién, Justin Bieber confirmó en sus redes sociales que padece la enfermedad de Lyme, razón por la que se ausentó por varios años de la escena musical. Bieber revelará más detalles de su enfermedad en el documental que está por estrenarse en YouTube "Justin Bieber: Seasons".

Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mi

Han pasado un par de años difíciles, pero recibiendo el tratamiento adecuado que ayudará a tratar esta enfermedad que, hasta ahora, no tiene cura y vuelva a estar mejor que nunca, agregó.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE LYME?

La enfermedad de Lyme es una infección causada por la bacteria Borrelia burgdoferi que el ser humano adquiere a través de la picadura de una garrapata de venado o ratón infectados. La complejidad de esta enfermedad radica en su detección y diagnóstico, pues sus síntomas son similares a los de muchas otras enfermedades. Primero aparece en la zona de la picadura un sarpullido que puede no notarse y que pocos meses desencadena una parálisis muscular acompañada de inflamación en las articulaciones, problemas neurológicos y, a veces, alteraciones cardiacas. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, letargo, dolores musculares y articulares, rigidez en el cuello y cansancio en exceso.

FAMOSOS QUE HAN PADECIDO LA ENFERMEDAD DE LYME

AVRIL LAVIGNE

"No tenía idea de que la picada de un insecto podía hacer eso. Estuve en cama por cinco meses (...) "Hubo momentos en los que no pude bañarme durante una semana porque no podía estar de pie. Se siente como si absorbieran toda la vida de ti. No podía respirar, hablar, ni mover. Pensé que me estaba muriendo", declaró la canadiense a la revista People.

Actualmente la intérprete tiene una recuperación del 80 por ciento y dice que lo único que quiere es disfrutar la vida.

THALÍA

"A los seis meses le dije a mi marido: 'Ven a verme hoy porque este es el último día que estoy de pie y con vida. Siento que voy a morirme ya'. Es que es terrible, no puedes controlar el dolor de ninguna forma. Además, es una enfermedad que te ataca a todos los niveles: a veces pierdes el habla, afecta a tu cerebro y casi no puedes moverte. Ni siquiera levantarte de la cama.Pero es una enfermedad que se puede tratar con éxito si uno se informa bien y sigue a rajatabla las indicaciones de los médicos. Al igual que con la diabetes, la enfermedad de Lyme te exige hacer un cambio radical en tus hábitos diarios", confesó la mexicana.

ALEC BALDWIN

El actor habló de su experiencia con la enfermedad de Lyme en entrevista con el New York Times y dijo que sus síntomas vuelven cada año: "En la misma época del año, me pongo muy cansado."

RICHARD GERE

El actor tuvo que retrasar el rodaje de "Autumn in New York" en 1999 cuando contrajo Lyme. "Esta es una enfermedad terrible. Sentí como si toda la fuerza se hubiera ido de mi cuerpo. En cuestión de horas apenas podía levantar la cabeza de la almohada".

JAMIE LYNN SIGLER

La actriz de "Los Soprano" contrajo Lyme en 2008 en Nueva Jersey y fue hospitalizada cuando sus piernas se paralizaron: "Fue una experiencia que cambia la vida. Me di cuenta que todo podría acabarse en un momento".

CRYSTAL HEFNER

La última esposa del magnate de Playboy, Hugh Hefner, animó a sus seguidores a someterse a pruebas de la enfermedad de Lyme, que puede afectar a la piel, articulaciones, corazón y sistema nervioso, tras enterarse de que la había contraído sin darse cuenta.

"Por favor háganse las pruebas de la enfermedad de Lyme. Fui diagnosticada hace unos días y tengo un largo camino por recorrer. Supuestamente la contraes por las garrapatas, pero no recuerdo que me picaran, tener un sarpullido ni nada de eso. Lo más importante es que hay muchos de ustedes que sufren de Lyme y no son conscientes de ello. Probablemente porque las garrapatas pueden ser del tamaño de una peca. Siempre pensé que eran grandes y que se veían fácilmente. Hay muchos síntomas y cuando no se trata a tiempo puede convertirse en esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson, demencia y esclerosis lateral amiotrófica. Los síntomas van desde dolor en los músculos, espalda y cuello, ansiedad, fatiga, palpitaciones en el corazón, espasmos en los músculos, dolor de vejiga, problemas auditivos o de visión, nodos linfáticos hinchados, síntomas gripales, confusión y problemas de memoria. Tener solo uno de estos podría significar que tienes Lyme. Por favor, vayan a hacerse las pruebas", escribió en Instagram.

(Aline Núñez)