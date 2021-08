Lyn May anuncia que a sus 68 años está embarazada

Lyn May anuncia que a sus 68 años está e...

Lyn May se convertirá en mamá por cuarta ocasión a lado de su novio Markos D1, quien es 30 años menor que ella (FOTO TOMADA DE IG @lyn_may_)

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May dio a conocer que a sus 68 años está embarazada, la vedette tiene 3 meses de embarazo.

Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de embarazo y Markos está muy contento que será papá, compartió Lyn May en su cuenta de Instagram.

Tras dar a conocer que Lyn May está embarazada la noticia ya causó revuelo en redes sociales, la vedette se convirtió en tendencia.

Varios usuarios de redes sociales han asegurado que todo se trata de una broma, mientras que otros no dudaron en felicitar a Lyn May.

Hasta el momento, Lyn May no ha revelado más detalles sobre su embarazo, la vedette no ha confirmado si recurrió a la maternidad subrogada para convertirse en mamá.

¿QUIÉN ES MARKOS D1?

Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, nació en Torrance, California. Es un cantante del género cumbia-pop.

En 2019, Lyn May y Markos D1 se conocieron cuando el cantante invitó a la vedette a participar en el video "Borracho".

La pareja supuestamente se había casado, pero todo se trató de un truco publicitario para la promoción del videoclip de Markos D1.

(Ann Ventura)