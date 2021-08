Lyn May comparte ultrasonido de su embarazo ¿Qué será, niño o niña?

La vedette, Lyn May de 68 años continúa generando polémica en redes sociales, pues actualmente se encuentra participando en el concurso de "Quiero Cantar" del programa matutino "Venga la Alegría", pero también reveló que estaba embarazada.

Tras la noticia Lyn May ha tenido que hacer frente a los señalamientos y críticas en su contra tras anunciar que sería madre de nuevo, días después detalló que debía someterse a varios estudios para confirmar su embarazo, ya que podría "ser un retraso"; finalmente la famosa lo hizo y estos fueron los resultados.

A través de sus historias de Instagram, Lyn May compartió una imagen de una ecografía (ultrasonido) que se realizó en los últimos días, asegurando que sí está embarazada y para enviar más críticas contó el sexo del bebé que está esperando junto Markos D1.

"It's a boy" (Es un niño), escribió Lyn May junto a la foto.

Hasta el momento es la última historia que ha compartido Lyn May a través de sus redes sociales luego de defenderse de las constantes críticas de internautas por su embarazo.

LAS POCO CONOCIDAS HIJAS DE LYN MAY

Aunque algunos pasajes de su vida continúan siendo un misterio, la actriz habló de sus tres hijas en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante durante el programa "El minuto que cambió mi destino". Reveló que a los 14 años conoció al padre de sus dos primeras hijas, hombre mayor que ella casi treinta años.

"Cuando estaba embarazada pensaba que mi hija iba a salir por la boca. Era mi muñequita, yo no había tenido muñecas ni nada de eso, mi regalo fue una muñequita, la adoré. El tipo me golpeaba mucho para sacármela porque ya tenía hijos más grandes. Él tenía como 40 años y yo 14. Mi abuela tuvo la equivocación de echarnos a la policía, lo metieron a la cárcel y a fuerza nos casaron, así eran los padres de antes, yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso", contó

Lyn May añadió que después de que nació la segunda niña: "yo me fui porque me trataba muy mal. Él me decía que me iba a sacar ese chamaco, yo no sabía de qué me estaba hablando. Me pegaba porque no sabía hacer nada, era una niña. Me golpeaba tres veces al día y cuando nació mi hija, a los 16 años me vine para Acapulco con mi abuelita".

Revela detalles de su embarazo

En entrevista con "Chisme No Like", los conductores le preguntaron a Lyn May si el bebé había sido concebido con ayuda de la ciencia, a lo que a su estilo, la vedette contó que todo había sido de forma natural. Ahí mismo habló de las dudas que tenía sobre su embarazo.

"Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregan, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios, no se me nota nada", dijo.

El romance de Lyn May con Markos D1 también ha generado polémica debido a sus declaraciones en "Venga la Alegría", donde aclaró cómo es su relación y si era verdad que se había casado con el modelo, incluso mostraron algunas imágenes de la supuesta boda. Esto fue lo que mencionó la vedette.

"Markos es un muchacho muy bueno, un hijo precioso, tiene a su mamá y es muy trabajador, tiene varias tiendas en Estados Unidos y me busca. Yo pienso que soy su tía porque me quiere mucho... que lo beso en la boca y todo, es que a mí me gustan los hombres, me gusta darles besos en la boca, lo que pasa es que ahora en la pandemia de verdad no se puede dar un beso".

(Azucena Uribe)