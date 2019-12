Lyn May confiesa que su romance con joven 30 años menor era mentira: "Es como si fuera mi hijo"

Lyn May confiesa que su romance con jove...

Lyn May confiesa que su romance con Markos D1 es falsa: "Es como si fuera mi hijo" (FOTO TOMADA DE WEB)

Mucho se ha dicho del romance entre Lyn May y su joven novio 37 años menor que ella, presumieron su relación, su compromiso y hasta su vida sexual tras casi llegar al altar. Ahora la pareja confesó que todo fue una mentira, un truco de publicidad para impulsar la carrera de Markos D1 en el mundo de la música.

De acuerdo con Tribuna, tras casi llegar al altar, Lyn May y Markos D1 confesaron en el programa de "El Gordo y la Flaca" que su romance había sido falso, la vedette manifestó que incluso los medios de comunicación sabían que todo era una farsa, y que la noticia formaba parte de una estrategia publicitaria para apoyar la carrera de Markos D1.

Todos sabían que era publicidad, el día que me hicieron mi despedida de soltera yo les dije que era publicidad, yo siempre les doy noticias. Ustedes saben que yo siempre ayudo a los jóvenes que se están lanzando para cantar, ¿cuántos videos he hecho con ellos?, los ayudo, los apoyo a todos y a Marco lo estoy apoyando, lo amo y quiero mucho, es como si fuera mi hijo", explicó.

Por su parte, el músico admitió que fue tanta la presión que sintió de los medios que por eso accedía a besar a Lyn May en la boca, aunque siempre lo hizo con respeto.

Nunca platicamos del beso, yo tenía miedo, ahorita le doy un beso y me da una cachetada, es un ícono mexicano, es Lyn May, a mí me temblaban los pies", contó.

