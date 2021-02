Lyn May desenterró a uno de sus maridos para dormir con él

Lyn May desenterró a uno de sus maridos ...

En una entrevista Lyn May confesó que no podía superar la muerte su segundo marido por esta razón tomó esta extraña decisión (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

De nueva cuenta Lyn May se encuentra en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, en una entrevista la ex vedette hizo una aterradora confesión sobre uno de sus ex esposos.

Durante los últimos años, Lyn May ha hecho algunas revelaciones sobre su controvertida vida amorosa y sexual. Sin embargo nada había sido tan escabroso como lo que recientemente contó.

La artista nacida en Acapulco, Guerrero, confesó que tras la muerte de su segundo marido, Antonio Chi, en 2008, decidió desenterrar el cuerpo para continuar durmiendo a su lado.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Lyn May aseguró que el dolor por la muerte del empresario la llevó a convivir con el cadáver del hombre con quien compartió 25 años de su vida.

Sí... Lo desenterré, dormía con él. Lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar´. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba.

Era mi pareja, yo viví 25 años con él. Fue un matrimonio de 25 años y no lo quería dejar ir. Lo quería.

Lyn May destacó que esto lo hizo porque su ex marido fue un hombre que marcó su vida.

Fue con el único hombre que me casé por la iglesia, por todas las de la ley. Fue un gran hombre.

Lyn May también habló de su historial amoroso, donde recordó sus romances con Germán Valdés, Manuel "El Loco" Valdés, Manolo Muñoz y Guillermo Calderón.

Sin tapujos, Lyn May aseguró que Guillermo Calderón era un experto en las artes amatorias.

Fue el hombre más bueno del mundo. Si yo volviera a nacer le pediría a la vida, a la naturaleza, a lo que exista, a Dios, que me lo volvieran a dar. Fue el hombre más bueno del mundo para mí y mi familia... me hizo una señora, me enseñó a hacer el sexo, a sentir un orgasmo. Yo nunca en la vida había sentido un orgasmo.

Con información de Publimetro

(Ann Ventura)