Lyn May presume su relación con el narco: "He tenido muchos cortejándome"

Tienes que andar en la lumbre y no quemarte porque pues si te contratan, no sabes quién te contrata. Vas a algún palenque y sí claro lo haces y te pagan, pero no sabes quién te está contratando. Yo he trabajado para todo el mundo, pero yo hago mi trabajo, cumplo con mi trabajo, me pagan y me voy, indicó.