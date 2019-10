Lyn May ya tiene listos todos los detalles para su boda con su joven novio de 27 años

Hace unos meses Lyn May sorprendió al público apareciendo de la mano del músico Marcos D1, un joven 40 años menor que ella, apenas se estbaa confirmando su romance cuando la pareja afirmó que ya tienen listoso todos los detalles para su boda.

De acuerdo con Tribuna, Lyn May confesó que se casará con su joven novio antes de terminar el año y no les importa la ola de críticas y comentarios que pudieran surgir en su contra.

Por su parte el joven músico confirmó que no le interesa si hablan sobre ellos, si le dicen que es homosexual o cualquier otra cosa, ya que el está acostumbrado por supuestamente haber crecido en Hollywood.

Yo estoy acostumbrado a ir a eventos donde está Madonna, Queen, todos esos, entonces yo tengo una mentalidad muy abierta, obviamente por donde nací visto como Hollywood, yo estoy acostumbrado a las criticas de Hollywood así que a mi no me molesta que digan si soy gay, si soy heterosexual, judío, no importa, pero lo que si me llega a molestar es que me digan que me cuelgo de la fama de Lyn", dijo Marcos D1.

 

Tras esto Lyn señaló que en dos meses iban a casarse y volvió a mostrar el anillo de compromiso, sin embargo, cuando se le pregunto una fecha exacta ambos dudaron en responder y Marcos confundió un par de veces el día del enlace.

Nos vamos a casar en México así que están invitados, creo que será, no estoy seguro pero creo que será el 26 de noviembre, no, te miento, el 21 de noviembre, finalizó el músico.

