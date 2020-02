Macaulay Culkin habla de su relación con Michael Jackson y de la última vez que lo vio

El actor Macaulay Culkin sorprendió al aparecer en la portada de la edición de marzo de la revista Esquire, y dar una entrevista donde reveló algunos detalles que vivió con el ícono pop, Michael Jackson.

De acuerdo a Publimetro, en 2019 se estrenó el documental de HBO Leaving Neverland, que investiga las acusaciones de Wade Robson y James Safechuck sobre el supuesto abuso sexual que sufrieron por parte de Michael Jackson cuando eran niños.

El actor Macaulay Culkin de 39 años aún mantiene la inocencia del "Rey del pop" y expuso nuevamente su verdad al respecto en su conversación con este medio.

"Mira, voy a comenzar con la línea, no es una línea, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este momento crítico en el tiempo, no tendría ninguna razón para retener nada", declaró de manera tajante a la publicación.

"El tipo ha fallecido. En todo caso, no voy a decir que sería elegante o algo así, pero en este momento es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada", reafirmó.

Recordemos que Macaulay Culkin fue uno de los testigos para la defensa de Michael Jackson en 2005, cuando fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años que tenía cáncer.

También Macaulay Culkin detalló que la última vez que se vieron fue durante el juicio, en el baño de hombres del tribunal.

"Mejor no hablemos. No quiero influir en tu testimonio", expresaría Jackson según relató el joven. Ambos se abrazaron en ese momento.

El cantante de "Thriller" fue absuelto después.

MACAULAY CULKIN Y SU OPINIÓN SOBRE LEAVING NEVERLAND

A diez años después de la muerte de Jackson, el lanzamiento del impactante filme Leaving Neverland también ha envuelto a Macaulay Culkin por su amistad con el artista que era 22 años mayor que él.

La estrella contó una anécdota que ocurrió poco tiempo después de la salida del documental y reveló cómo respondió ante la inquisición de su impresión al respecto.

"Me encontré con James Franco en un avión. Me topé con él dos o tres veces a lo largo de los años. Le doy un pequeño asentimiento mientras ponemos nuestras maletas encima. '¿Hola, cómo estás?', 'Bien, ¿cómo estás?' Y fue justo después de que salió el documental Leaving Neverland", compartió.

El extraño encuentro con Franco continuó: "Él dijo: '¡Entonces, ese documental!' Y eso fue todo lo que dijo. Estaba como, 'Uh-huh'. Silencio. Entonces pregunta: '¿Y qué piensas?' Y me volví hacia él y le dije: '¿Quieres hablar de tu amigo muerto?' Y él respondió tímidamente: 'No, no quiero'. Así que le dije: 'Genial, hombre, fue agradable verte".

(Azucena Uribe)