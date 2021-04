Machado desea que Danna Paola le de vida en "Luis Miguel La Serie"

Estamos a unos días de que se estrene "Luis Miguel La Serie" y ya se especula algunos de los episodios más esperados, pero también más polémicos de la vida de "El Sol" y que todos quieren ver el tórrido romance que vivió con Alicia Machado.

Cabe señalar que la ex miss Universo fue captada por medios de comunicación el pasado fin de semana y fue ahí en donde la cuestionaron sobre una posible aparición en "Luis Miguel La Serie", donde descartó que sea tiempo de que se cuente su vida en una serie, pero se desvivió en halagos al querer que Danna Paola fuera la encargada de darle vida en la producción que se transmitirá por Netflix.

"Me gustaría Danna Paola, que si se hace mi personaje en la serie de Luismi, me gustaría que Danna me interpretara a mis 18 años", indicó.

"Creo que nos parecemos físicamente, a mí me dijeron una vez que ella podía haber sido mi hija y aparte es una niña que transmite mucha dulzura y mucha inocencia que tenía yo en ese entonces en mi vida y creo que... Aparte es una extraordinaria actriz así que creo que lo podría hacer muy bien", aseguró para la cámara de Edén Dorantes.

Por otro lado, Alicia Machado confirmó que su historia de amor con el intérprete de "La incondicional" sí se va a contar, ya que la segunda temporada se ubica en el Luismi a finales de la década de los 90 y ellos estuvieron juntos en el 96.

Y de paso desmintió cualquier rumor de que ella no iba a permitir el uso de su imagen, como lo hizo Aracely Arámbula, porque lo que le interesa es que su historia de amor se cuente de una manera bonita.

(Azucena Uribe)