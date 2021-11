Madonna es señalada de "promover" la violencia doméstica por esta foto

Madonna es señalada de "promover" la violencia doméstica y explotación laboral, la cantante dividió opiniones entre sus seguidores al publicar en Instagram una foto donde es sometida con un cuchillo en el cuello por un hombre, la controversial imagen fue interpretada como una manera de "promover y glorificar la violencia doméstica".

El domingo pasado, Madonna fue seriamente criticada por sus propios fans, quienes quedaron sorprendidos con el mensaje que publicó Madonna y la llamaron "explotadora laboral" y "tacaña".

Y es que la "Reina del Pop" publicó unas fotos en las que aparece con el fotógrafo Steven Klein, quien sostiene un cuchillo de gran tamaño y lo coloca en el cuello de la cantante mientras esta está con los ojos cerrados, simulando que la tiene sometida y ella parece aterrada.

En el pie de foto, la intérprete de "Material Girl" explica que lo que están haciendo es arte, pero muchos de sus propios fans no entendieron el concepto y la señalaron de promover la violencia contra las mujeres y las agresiones que por siglos han tenido que soportar de sus parejas.

"Esta imagen hace más para dañar, degradar y glorificar la violencia hacia las mujeres y luego celebrar el arte... Un cuchillo en la garganta. Realmente mi reina..."; "Entonces, ¿un cuchillo en el cuello de una mujer es arte? El sistema patriarcal está muy contento contigo... Enciende tu cerebro. Todas las mujeres que sufren abusos y están siendo asesinadas, y lo que publicas es un cuchillo en la garganta. Mensaje repugnante...", fueron algunos de los comentarios en Instagram.

Hubo personas que se sintieron tan ofendidas con Madonna, que increíblemente la dejaron de seguir en sus redes sociales por "aprobar" este tipo de actos contra las mujeres.

"Tenemos tantos crímenes con cuchillo en Londres. Esto es irresponsable y perturbador... la foto del cuchillo es realmente inquietante. Lo dejé de seguir, así que también te dejo de seguir a ti", escribió uno de sus fans.

MADONNA ES SEÑALADA DE EXPLOTACIÓN LABORAL

Además de las críticas por presuntamente promover la violencia doméstica, Madonna fue señalada de explotación laboral, al revelar que un gran número de personas trabajaron con ella gratis durante la "creación de arte" para "V Magazine".

"Orgullosa de mi colaboración con @stevenkleinstudio para @vmagazine y sabiendo eso contra todo pronóstico... y con muy poco apoyo de personas no artísticas que siguieron rechazando y el hecho de que lo hicimos con un presupuesto casi nulo, ¡todavía pudimos hacer ART! Gracias a todos los que nos apoyaron y durmieron en sofás y trabajaron largas horas y gratis todos para apoyar a madame que no solo está aquí para perturbar la paz sino para mantener vivo a Art, les mando a todos un GRAN beso'", publicó Madonna.

Los internautas resaltaron en hecho de que la estrella internacional es millonaria y permitió que las personas trabajaran gratis para ella, lo que la habría de convertir en una mujer "tacaña" e "insensible", porque, además, permitió que durmieran en un sofá.

"¿Trabajaste gratis? ¿Por qué no los pagó usted mismo? ¿Tienes poco dinero en efectivo o algo así?... Oh Dios. Si tú como Madonna tienes un presupuesto casi nulo, no sé qué esperanza hay para los artistas sin firmar como nosotros jajaja..."; "Definición de explotación = gente que trabaja para ti gratis en nombre del arte... ¿Por qué la gente trabaja gratis y duerme en sofás cuando trabajan para un millonario?????? ¡No es así como alguien que lo ha hecho apoya el arte", expresaron algunos de los fans.

