Madonna exige la libertad de Britney Spears: "Devuélvanle la vida a esta mujer"

Madonna exige la libertad de Britney Spears, la "reina del pop" se unió al movimiento #FreeBritney y alzó la voz para exigir la libertad de su colega, señaló que su tutela legal es una "violación a los derechos humanos".

Después de que Britney Spears sacara a la luz la pesadilla que vive desde 2008 bajo la tutela legal de su padre, a través de las redes sociales surgió el movimiento #FreeBritney donde sus fans exigie la libertad de la ex estrella Disney y varios famosos han demostrado su apoyo a la cantante.

A pesar de que ya pasaron varios días y al parecer no hay una solución a favor de Spears, Madonna se proclamó al respecto y a través de su cuenta de Instagram exigió libertad para la cantante.

¡Devolvedle a esta mujer su vida! ¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al insaciable patriarcado que lleva siglos haciéndole esto a las mujeres. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! Britney, vamos a sacarte de la cárcel, escribió Madonna en sus historias de Instagram.

Madonna colaboró con Spears en 2003 con la canción "Me Against The Music". En ese mismo año, ambas se presentaron junto a Christina Aguilera en los MTV VMA con la exitosa canción "Like A Virgin". El evento pasó a la historia pues Madonna y Spears se dieron un beso que quedó televisado y causó conmoción en el mundo.

La reina del Pop no es la única celebridad que se ha pronunciado sobre este caso, Miley Cyrus, Paris Hilton, Christina Aguilera y hasta Justin Timberlake, quien es exnovio de la cantante de "Baby One More Time" y que la trato muy mal tras su ruptura.

En tanto, los fans han hecho popular en redes sociales el hashtag #FreeBritney, para dar soporte a la princesa de pop que está luchando contra su padre Jaime Spears, quien no solo controla su fortuna y carrera, sino que también su vida amorosa y reproductiva, pues confesó que no la deja quitarse su dispositivo anticonceptivo para tener un hijo con su novio.

(Aline Núñez)