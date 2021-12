Madre de Eleazar Gómez acusó a Tefi de provocar su agresión: "Sería por algo"

Hace unos meses el actor Eleazar Gómez se volvió tema de conversación tras ser arrestado por haber golpeado a Tefi Valenzuela e intentar asfixiarla, pero una vez más vuelve a estar en la mira, ahora por las resientes declaraciones de su mamá, Melissa Sánchez quien lo defendió y justificó el acto machista que éste cometió.

Y es que Melissa Sánchez, madre del actor aseguró que si su hijo golpeó a Tefi Valenzuela fue porque de seguro algo le hizo.

Además de que dijo que por la culpa de la víctima y no de su hijo el victimario "se quedaron pobres".

Durante su encuentro con la prensa en Ciudad de México, la señora fue interrogada por la agresión que Eleazar cometió contra la joven, a lo que inmediatamente respondió:

"Si la golpeó o no la golpeó sería por algo ¿no?, porque él de la nada no golpea a nadie".

Posteriormente, Sánchez aseguró que no perdonará a Valenzuela por lo que le hizo al actor. "¡Obviamente!, ni como madre ni como nada, yo no puedo perdonar porque no soy Dios [...] le quiero cortar... mejor no digo qué le quiero hacer... Lo dejó pobre (a Eleazar), ¡imagínate!"

A cambio de dinero

De igual forma, doña Melissa confesó que el artista tuvo que dar una gran cantidad de dinero a su ex para recuperar su libertad. "Mucho, no te puedo decir cuánto, pero sí fue bastante".

Por otra parte, Melissa remarcó que Tefi nunca le gustó como novia de su hijo. "El día que la conocí, ¿qué te puedo decir?, no me cayó nada bien... algo traía que no me cayó bien. La vi nada más un rato y con un rato me bastó".

Antes de retirarse del lugar, Melissa Sánchez subrayó que la joven cantante nunca se enamoró de Eleazar. "No, no, para nada, más bien (lo utilizó)".

(Azucena Uribe)