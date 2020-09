Magda Rodríguez lleva a ex concursante de "Exatlón" a "Guerreros 2020"

Magda Rodríguez lleva a ex concursante d...

"Guerreros 2020" tiene como invitado VIP a un ex concursante de "Exatlón", así arranca u na nueva batalla por rating entre Televisa, TV Azteca (FOTO ESPECIAL)

TV Azteca arrasó con el rating de la televisión mexicana con el primer episodio de "Exatlón: Héroes vs Titanes" al ser visto por 2.1 millones de espectadores, pero Televisa no piensa quedarse atrás, la productora Magda Rodríguez lleva como invitado VIP a un ex concursante de "Exatlón" a "Guerreros 2020".

De acuerdo con Grupo Fórmula, en el ya habitual miércoles de invitados VIP en "Guerreros 2020" Magda Rodríguez pondrá a competirá a uno de los participantes más importantes que "Exatlón" tuvo en su primera temporada, se trata del clavadista olímpico Rommel Pacheco.

Para quienes no han visto "Exatlón" en temporadas pasadas, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos participó en la emisión de TV Azteca en 2018, pero tuvo que abandonar la competición para comenzar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio que se realizarían este año, pero a causa de la covid-19 se tuvieron que posponer.

Rommel no será el único invitado VIP en el reality show de canal 5, lo acompañará su novia Luylo Falah, quien es influencer, youtuber y licenciada en Nutrición con Maestría en Mercadotecnia y Especialidad en Veganismo.

"GUERREROS 2020" VS "EXATLÓN"

Nuevamente TV Azteca y Televisa se enfrentan en una batalla de raiting, ya que "Exatlón: Héroes vs. Titanes" y "Guerreros 2020?, se transmiten en el mismo horario.El show de Magda Rodríguez había logrado como mejor métrica los 1.6 millones de espectadores la semana pasada, pero ayer se vio notablemente afectado por el estreno del reality de Azteca al registrar 1.3 millones, lo que nos confirma que "Exatlón" logró robarle televidentes.

