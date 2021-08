Maki y Natalia discuten en pleno programa; Téllez la crítica por ser "machista"

Mediante redes sociales se han viralizado una serie de videos en donde Maky y Natalia Téllez tienen un acalorado debate, donde la ex esposa de Juan Soler asegura que para ella es indispensable tener un hombre a lado para sentirse "segura" y cuidada.

Es normal ver que de repente en algunos programas siempre hay imprevistos y puntos de vista opuestos, esto sucedió con el programa "Netas Divinas", en donde los televidentes arremetieron contra Maky, quien apareció como conductora invitada en varias ocasiones tras el contagio por covid-19 de Paola Rojas.

La producción del programa transmitido por Unicable decidió suplir a Paola Rojas tras dar positivo a covid con la actriz argentina Maki Moguilevsky, ex pareja de Juan Soler. Como es usual, las conductoras comparten su experiencia y opinión en diversos temas, algunos más polémicos que otros.

Fue así que Maki se enfrascó en una discusión con Natalia Téllez al responder la pregunta si "los hombres deben de cuidar a las mujeres" y si es indispensable para el género femenino. Entre las respuestas, Maki aseguró que para ella lo es, mientras que Natalia difirió.

Maki reveló que a ella le gusta que los hombres la cuiden y están pendientes de ella, pues le parecer que los hombres deben proteger. Mientras que Natalia Téllez aseguró que no es necesario que los hombres cuiden a las mujeres, pues eso les quita independencia y validez.

"Tenemos una idea de lo que es lo normal... habló de México porque es lo único que conozco, hay un valor agregado a la mujer casada", comenzó Natalia Téllez.

"En Argentina hay una igualdad, las mujeres son súper feministas... el hombre perdió un respeto, el hombre, perdón, pero debe cuidarnos y protegernos. ¿Está mal? Es una cuestión que viene del Homo Sapiens", respondió Maki.

"No, es una cuestión social aprendida", expuso Natalia.

"Vete a vivir a Argentina, vas a ver cómo son, lo poco caballerosos que son...", pidió Maki.

"En México, los hombres conservadores casi no pegan", ironizó Natalia.

"Es muy malo, es una idea lo que avanzan las mujeres, dejar de pensar que los hombres las protegen", agregó Natalia.

"Yo me siento desprotegida. Llegó a un restaurante sin Juan y me siento desprotegida... Si no estoy con pareja me siento desprotegida", indicó Maki,

"Creo que buscar protección en alguien, le da un poder que yo no le daría a nadie", recalcó Natalia Téllez.

"Pero no le quites valor a la sociedad mexicana", pidió Maki,

"Yo no le estoy quitando valor a la sociedad mexicana...", respondió Natalia Téllez.

"Porque es lo único que conoces... yo tuve un marido que me cuidó y vio por mí. A ti te gusta eso", externó Maki.

Tras la acalorada discusión, Daniela Magún intentó mediar y aclaró que quizá la discusión se dio debido a la diferencia generacional. Sin embargo, la pelea traspasó a los televidentes, quienes criticaron a Maki por las ideas machistas que aún refuerza.

"No vuelvan a invitar a Maki, por favor"; "Me hubiera encantado escuchar más a Natalia, sus comentarios están más acordé con el amor propio, teniendo en cuenta que deberíamos de tener parejas desde el universo que cada uno somos , no desde las carencias, amar y sentirme amada por lo que soy"; "Estoy de acuerdo con Natalia, una cosa es tener una pareja que te apoye y procure porque así demuestra su amor y otra es tener esa necesidad de "protección""; "Tiene razón Natalia. Es mejor ser independiente"; "El hombre no tiene que cuidarnos y protegernos jaja que frase más machista"; "Muy acertado el comentario de Natalia Téllez a pesar que es may joven"; "Por qué invitan a personas con ideas bien retrogradas"; "Maki con su comentario machista de sentirse desvalida", se lee entre las reacciones.

Sin embargo, pese a las críticas y peticiones para que no volvieran a invitar a Maki, en otra emisión la actriz volvió a aparecer, en donde volvió a generar críticas, pues aseguró que para ella el amor se demuestra con dinero. Además de que admitió que Juan Soler le fue mal en el divorcio, pues tuvo que darle mucho de lo que había trabajado.

"Me incomoda la presencia de Maki, ya sáquenla no aporta nada y se siente mucha mala vibra", "Es una malvibroda engreída"; "Es la típica descerebrada"; "Maki es chingaquedito"; "Por favor escúchenos (léanos) cuando pedimos NO MÁS MAKI, es un pésimo elemento para la armonía de Netas Divinas. Pésima forma de hablar, de expresar y súper engreída, ya dejen de invitarla, porfa", se lee en más comentarios contra Maki.

(Azucena Uribe)