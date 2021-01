¡Malagradecida!: las fuertes declaraciones de la mamá de Ana Bárbara

La cantante Ana Bárbara es una de las más queridas y famosas que siempre se ha caracterizado por su buen humor y hablar sin tapujos ante las cámaras.

Cabe señalar que Ana Barbara es una de las celebridades más activas y seguidas de Instagram y recientemente compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que se muestra tal y como ella es al lado de su madre, María de de Lourdes Motta, con quien salió a caminar por la playa muy temprano.

La intérprete de "Bandido" platicó en el clip que su mamá le había puesto un reto de salir a caminar por la playa, pero la despertó demasiado temprano para la actividad, ya que acostumbra despertarse muy temprano "como las gallinas", además de llamarla "viejita", por lo que la señora no se quedó callada y le respondió.

"Me dijiste gallina y todo. Fíjense nada más lo mal agradecidos que son los hijos. La acosté temprano para venirnos a caminar y me dice: ´Mamá, ya te me hiciste gallina, me acostaste temprano´", dijo la mamá de Ana Bárbara.

Ana Bárbara agregó que una vez que su mamá la levantó temprano, la señora se arrepintió de salir a caminar y quería flaquear, pero como "castigo" en haberla hecho "madrugar", la obligó a ejercitarse.

El clip fue retomado por @paparazzamx

Lo cierto es que tanto la cantante como su madre lo tomaron con humor y bromearon al respecto, mientras disfrutaban de las paradisiacas playas de Cancún, donde Ana Bárbara reside desde hace varios años.

(Azucena Uribe)