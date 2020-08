Maluma cierra Instagram por burlas de Neymar, el actual novio de su ex

Aseguran que Neymar se burló de Maluma por quedarse con su ex Natalia Barulich (FOTO ESPECIAL)

Maluma cierra su cuenta de Instagram y las teorías apuntan que la culpa es de Neymar quien presuntamente se burló del cantante colombiano por quedarse con su ex novia Natalia Barulich, para evitar polémica el reguetonero borró su rastro de la red social.

De acuerdo con Debate, el nuevo éxito musical de Maluma es el tema "Hawái", donde habla sobre una relación toxica que vivió en el pasado, sus fans relacionaron la historia de su canción con el romance que tuvo con la modelo Natalia Barulich.

TELEVISA EN BUSCA DE ANGÉLICA RIVERA PARA REMAKE DE "MIRADA DE MUJER"

"Hawái" no tardó en posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad, pero el escandalo se desató cuando Neymar compartió un video en sus redes sociales cantando y haciendo fiesta con este tema de Maluma, lo que interpretan como una burla.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Como algunos saben Neymar es el nuevo novio de Natalia Barulich, han gritado su amor al mundo, así como lo describe Maluma en "Hawái", es por eso que los fans aseguran que el tema fue escrito para la modelo de 28 años.

Por si no fuera suficiente con el mal de amores, Maluma y Neymar tenían una buena amistad, se les vió en varias fiestas y reuniones juntos, por lo que muchos cuestionan la lealtas del futbolista brasileño ya que les parece muy bajo que Neymar decidió ir por la ex novia de Maluma, algo que entre amigos no se debe hacer.

BRUNO BICHIR QUEBRADO, SIN EMPLEO EN TV: "ME ALIMENTARÉ DE CUCARACHAS"

Aunque Maluma desapareció de Instagram se le ha visto un poco más activo en Twitter donde aseguró que su mánager lo regañó por no interactuar tanto en dicha red social, por lo que ahora está podría ser la única plataforma en que Maluma este al pendiente de sus fans después de la polémica con Neymar.

Hola, mi manager dice que nunca uso Twitter y me esta regañando por eso y que debería hacer muchos TikToks que piensan de eso?? Los leooooo, escribió Maluma en Twitter.

YUYA OLVIDA LA PANDEMIA EN LA PLAYA Y CAUTIVA CON SEXY TRAJE DE BAÑO

(Aline Núñez)