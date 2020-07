Mamá de Luis Miguel podría estar viva, periodista dice tener pruebas

La vida privada del cantante Luis Miguel siempre ha generado curiosidad por parte de sus fans y uno de los temas que más llama la atención es la desaparición de su mamás Laura Basteri, con la que han surgido diversas teorías un poco descabelladas la que señala que fue su papá Luis Rey quien la desapareció para seguir dirigiendo la vida de "El Sol", pero recientemente un periodista aseguro tener pruebas de que sigue viva.

De acuerdo a La Verdad, tras el estreno de "Luis Miguel La Serie", la desaparición de la madre del "Sol de México" dio una trascendencia aún mayor al caso que quedó sin resolver.

Esta importante revelación la realizó el periodista Luis Ventura en el programa "Secretos Verdaderos", justo antes del estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, sonde aseguró que Marcela Basteri está viva y que radica en Argentina.

Tal parece que a la declaración de algunos días le sumó la tenencia de algunas imágenes que dice tener y que confirman el hallazgo: ¿Se acuerdan cómo termina la temporada de la miniserie de Luis Miguel? Con esa imagen de él visitando a su madre en un lugar muy particular, muy especial.

¿LA MAMÁ DE LUIS MIGUEL ESTÁ VIVA?

Pero eso no fue todo, pues también agregó: ¿Se acuerdan cuando Luis Miguel en Argentina se le escapó a la custodia y desapareció una noche? ¿A dónde fue? ¿No habrá ido a ver a su madre?", señaló el periodista de espectáculos.

"Nos vienen persiguiendo, nos vienen amenazando (entre ellos, según Ventura, el propio Luis Miguel), nos vienen recortando. Por eso insistimos, Marcela Basteri vive. Está viva, palpita, respira. Salvo nosotros, todo el mundo la daba por muerta. Estamos marcando el rumbo de su búsqueda, y yo tengo la sensación de que antes de que termine este año va a ser hallada. Vive en Argentina", agregó, en tono de suspenso.

Recordemos que la mujer desapareció en 1986, pues se dice que su plan era encontrarse con su hijo en Chile, antes se vio con su ex marido Luisito Rey en España y desde allí no hay registros de ella.

Después de la producción de una serie autorizada de su vida y ante las confesiones que Luismi realizó para ello a Mark Burnett, presidente de Televisión y Contenido Digital para MGM, la pregunta: ¿Dónde está Marcela?, no sé respondió y no acabó con las teorías, tías, músicos, periodistas y amigos que han olvidado que, como la italiana respondió: "No, no es difícil ser la madre de Luis Miguel".

(Azucena Uribe)