Mamá del niño que Sergio Mayer prometió ayudar dice que la engaño: "Tengo miedo"

El ex diputado, Sergio Mayer sigue en el ojo del huracán, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante filtrara unos audios en donde quedó entredicho la credibilidad del famoso, pues aseguró que ayuda a víctimas por tema mediático y de reflectores.

Ante este panorama, la mamá de un niño al que supuestamente ayudó el ex Garibaldi rompió el silencio y aseguró que Sergio Mayer mintió y siente miedo de que le suceda algo a ella o a su familia.

Fue en el programa "De Primera Mano", en donde Gustavo Adolfo Infante entrevisto a Miriam Andrade, mamá de Braulio, el niño al que ayudó Sergio Mayer a registrarlo y conseguirle un acta de nacimiento, para hablar de la farsa del ex diputado.

La mujer aseguró que Mayer le prohibió acudir a cualquier programa de televisión para hablar del tema, luego de que Gustavo Adolfo Infante revelara el audio en el que quedó evidenciado de utilizar a las víctimas.

"Lo conoce mi mamá, lo encuentra en su recorrido de la campaña y Braulio llega y lo abraza porque ya lo conocía de la tele. El niño le dijo a Mayer que si lo ayudaba porque no estaba registrado y que quería ir a la escuela, él le dijo que sí, que lo iba a ayudar. Se pone en contacto con mi mamá, empieza a trabajar con él y de ahí empieza esto de la ayuda para el registro de Braulio", contó la mujer sobre su relación con Sergio Mayer.

Miriam Andrade también detalló que supuestamente Sergio Mayer utilizó las fotos de su hijo para las redes sociales, contando con ellas, una historia completamente falsa.

"Yo no lo quiero perjudicar, tampoco vengo a buscar fama, no quiero dinero, pero quiero que esto se aclare, dijo que había abandonado a mi hijo y no es cierto. No vivo con ellos (su hijo y mamá), pero estoy al pendiente. Él viene y cuenta cosas que no son ciertas, no sabe lo que pasa con Braulio. Se la refresqué porque no es justo que suba fotos de mi hijo, le agradezco que le haya sacado el acta de nacimiento, pero si me hubiera dicho que hubiera costado todo esto no hubiera aceptado su ayuda", contó.

En este sentido, la mujer admitió que siente miedo de que Sergio Mayer busque desquitarse con ella o su familia.

"Dijo que a él no le gustaría saber que nosotros viniéramos a alguna televisora a hablar y le dije a mi hermana que si él no quiere que vaya es por algo. Yo no le voy a hacer caso y si él se dio el lujo de ventilar la vida de Braulio yo tengo que ir a aclarar cosas. Tengo mucho miedo, siento que el señor Mayer va a buscar la forma de fregarme y lo va a hacer por el lado de mis hijos", agregó la mujer.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante aseguró que la pondría a disposición para que unos abogados la ayudaran.

"Yo te ofrezco abogados, yo me encargo de eso, no estás sola. Si les pasa algo hay un responsable con un nombre y un apellido, es un ex diputado, Sergio Mayer que no se va a salir con la suya y ya hizo muchas marranadas con un menor de edad", se comprometió Gustavo Adolfo Infante.

