Manuel Velasco revela si es verdad que le prohibió a Anahí volver a trabajar en telenovelas

El senador Manuel Velasco, reveló si es verdad que le prohibió a su esposa la actriz y cantante Anahí volver a trabajar en telenovelas. El rumor surgió tras la ausencia de la actriz ante los reflectores, no obstante, el ex gobernador de Chiapas afirmó que no es así.

Esas son cosas que se dicen, pero yo quiero decirte que el principal admirador de mi señora soy, siempre he sido muy respetuoso de las actividades que ella decida realizar, mencionó el político mexicano.

Asimismo, Velasco reiteró que cualquier actividad que quiera realizar en su vida profesional siempre la va a apoyar, "porque soy un gran admirador de ella".

Por otro lado, el senador mencionó lo feliz que está por el embarazo de Anahí, pues destacó que están muy contentos "de poder tener esta bendición de ser padres por segunda ocasión"

Además, Manuel agregó que "la mayor bendición de mi vida es haberme casado con mi esposa Anahí".

