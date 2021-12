Mara Patricia Castañeda responde a ataques de "VLA" por exclusiva de "Chente"

Hace unos días todos fuimos testigos del emoji de la conductora de "Venga la Alegría", Anette Cuburu contra la periodista Mara Patricia Castañeda por tener la exclusiva de la despedida de Vicente Fernández en el rancho de "Los Tres Potrillos", pues fue la única reportera en acceder al recinto, ante las críticas así respondió a los que la criticaron.

Cabe recordar que Anette Cuburu señaló que porque la periodista es ex esposa de Vicente Fernández Jr. tuvo acceso exclusivo.

Pero qué respondió Mara Patricia, a continuación, te lo contamos.

Ante las críticas la trabajadora de Televisa respondió, pero primero resaltó que la cobertura "fue un trabajo de todos muy rudo y de mucho tiempo, pero creo que le demostramos a don Vicente el cariño que todos le tuvimos como prensa".

EXCLUSIVA!! Vicente Fernández Jr. concedió una entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda para agradecer al público de su padre e informar que abrirán la arena VFG para que los fanáticos.puedan despedirse de "el charro de Huentitán" pic.twitter.com/8hNm9sR8mJ — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) December 12, 2021

Luego, Mara agradeció a la familia Fernández "porque cuando cambiaban los planes me decían que si les podía avisar a los compañeros que estaban ahí". "No lo podía creer y hasta el momento no lo puedo creer. Lo vi hace un año, cuando el asunto de la fotografía, y él me pidió que fuera entrevistarlo, no le pedí yo la entrevista. De verlo y después ya no volverlo a ver... me tocó estar con Cuquita cuando subieron el féretro y fue una cosa que no das crédito. Hasta el momento sigo pensando que se fue a una gira larga y que en algún momento va a volver. No lo puedo creer todavía, no creo lo de Carmen. Lo veía fuerte, sin embargo, el luchó con la vida y al final luchó por su vida", dijo sobre la muerte del cantante.

Luego, sobre las críticas que recibió por su exclusiva, dijo: "Yo ese tipo de comentarios me enteré después, porque además haces las cosas porque es instinto. Me decían: '¿Cómo es qué se te ocurrió?'. No es que se me ocurriera, es que sabía que estábamos al aire y teníamos que nutrir un programa. Y como le hacíamos en la vieja guardia: enseñábamos el micrófono. Se paró Vicente, se paró Gerardo, Alejandra, Mariana, las tías, el médico personal de don Vicente. (...) No sabía qué facilidades iba a haber, no hablé para que me ayudaran, fue un instinto". "Cuando pasó lo de la reja, vi que Vicente se subió y estaba diciendo algo que iban a abrir, entonces me acerqué para ver qué estaba diciendo. En eso la policía me dio un golpe en el pecho porque ya lo saben, ahí son golpes y como caiga, y casualmente volteó Vicente en ese momento y dijo: 'Ella sí pasa'. Los dos estábamos... él con su dolor y yo con el trabajo. Entonces me dejan pasar, pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta". Sobre las presuntas facilidades que recibió por ser ex esposa del Jr., agregó: "Cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia o puede no quedarlo. A nadie le consta nada".

Anette Cuburu arremete contra Mara Patricia Castañeda En la transmisión en vivo de VLA, Annette Cuburu mostró su molestia por la exclusiva de Mara Patricia Castañeda en la despedida de Vicente Fernández. "Dejaron entrar a una persona porque es su ex esposa, porque es parte de la familia, nada más, pero les están diciendo que la entrada es por allá", dijo la presentadora.

(Azucena Uribe)