María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina" da positivo a covid-19

Mediante redes sociales la comediante, María Antonieta de las Nieves, "La Chilindrina" informó que dio positivo a covid-19.

Lamentablemente en México cada día se presentan de nuevo más casos de covid-19 y algunos famosos han revelado que se han contagiado del virus.

La actriz compartió un pequeño comunicado a través de Instagram en el que informó a sus fans y al público en general que desafortunadamente se contagió de covid-19 y que por ahora está en cuarentena.

"Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19, he salido positiva al hacerme la prueba", se lee en el principio del comunicado. María Antonieta de las Nieves, quien por varios años trabajó al lado de Roberto Gómez Bolaños, le explicó al público cuáles son los síntomas que por el momento presenta.

"Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí", comentó la actriz. Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para desearle a sus seguidores un feliz Año Nuevo. "Aprovecho para desearles un feliz año 2022".

Hasta el momento La Chilindrina no ha dado más detalles sobre su estado de salud, ni como es que se contagió o desde cuando se enteró que tiene covid-19. María Antonieta de las Nieves siempre ha estado muy activa a través de Instagram, app en donde comparte fotos y videos, uno de los últimos deseándole una feliz Navidad a sus fans. Además, hace unos días subió una foto al lado de su familia debido a que estaban celebrando su cumpleaños.

(Azucena Uribe)