María Celeste es víctima de despidos en Telemundo, deja "Al Rojo Vivo"

Querida Mari´ : Estamos viviendo en momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histo´rico y u´nico! Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza al pensar que no estaremos haciendolo en los pro´ximos di´as que estare´ en el programa. Mi tiempo en Al Rojo Vivo tambie´n llega a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento, reveló.